Les quatre infos à retenir : vaccination, Air Austral, budget et contrôleur agressé

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 7 novembre 2024 : - Vaccination à La Réunion : la population se vaccine plus mais pas encore suffisamment - Orientations budgétaires : la Région vote une enveloppe de 6,75 millions d'euros en faveur d'Air Austral - Budget 2025 : les communes ultra-marines épargnées par les coupes budgétaires - Saint-Denis : un contrôleur de bus agressé, deux personnes interpellées

Vaccination à La Réunion : la population se vaccine plus mais pas encore suffisamment

Ce jeudi 7 novembre 2024, l'Agence de santé de La Réunion et Santé publique France publient les résultats de l’enquête régionale de couverture vaccinale auprès de la population réunionnaise. Menée en 2022 avec l’appui de la Croix Rouge, cette enquête avait pour objectif d’évaluer le taux de couverture des enfants (notamment ceux nés à partir du 1er janvier 2018 pour 11 vaccins obligatoires). Si les vaccinations obligatoires sont relativement respectées pour les jeunes enfants, le taux de vaccination pour les cinq autres vaccins : ROR (Rougeole-Oreillon-Rubéole), méningocoque de type C et pneumocoque) reste insuffisant.

Orientations budgétaires : la Région vote une enveloppe de 6,75 millions d'euros en faveur d'Air Austral

Ce jeudi 7 novembre 2024, la Région Réunion est réunie en Assemblée plénière dans l'hémicycle de la pyramide inversée. Évoquant le sujet du plan de restructuration d'Air Austral, les élus ont voté à l'unanimité pour l'apport de 6,75 millions d'euros en faveur de la compagnie Air Austral. Concernant la Nouvelle route du littoral, la Région a établi un planning prévisionnel du chantier. Si les travaux devraient débuter au troisième trimestre 2025, la mise en service complète du viaduc à la mi-2030.

Budget 2025 : les communes ultra-marines épargnées par les coupes budgétaires

Lors de l'audition du ministre des Outre-mer François-Noël Buffet au Sénat ce jeudi 7 novembre 2024, la sénatrice Audrey Bélim a interpellé le gouvernement sur l'article 64 du projet de loi de finances 2025 qui prévoit un prélèvement de 36 millions d'euros sur les budgets des communes et intercommunalités de La Réunion. Lors de l'audition, le ministre a indiqué que "les communes des Outre-mer ne seront pas impactées" par cette mesure. "Il reste 3 intercommunalités pour lesquelles il faut régler les choses" a-t-il précisé.

Saint-Denis : un contrôleur de bus agressé, deux personnes interpellées

Ce jeudi 7 novembre 2024, un contrôleur de bus du réseau Citalis a été agressé à l'arrêt de bus de l'hôtel des impôts. Blessé à l’œil, la victime a été prise en charge par les secours. Selon nos informations, deux personnes ont été interpellées.