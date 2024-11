Vaccination à La Réunion : la population se vaccine plus mais pas encore suffisamment

Ce jeudi 7 novembre 2024, l'Agence de santé de La Réunion et Santé publique France publient les résultats de l’enquête régionale de couverture vaccinale auprès de la population réunionnaise. Menée en 2022 avec l’appui de la Croix Rouge, cette enquête avait pour objectif d’évaluer le taux de couverture des enfants (notamment ceux nés à partir du 1er janvier 2018 pour 11 vaccins obligatoires). Si les vaccinations obligatoires sont relativement respectées pour les jeunes enfants, le taux de vaccination pour les cinq autres vaccins : ROR (Rougeole-Oreillon-Rubéole), méningocoque de type C et pneumocoque) reste insuffisant (Photo : www.imazpress.com)

Réalisée en porte à porte du 29 mars au 28 mai 2022 sur toute l’île par des enquêteurs de la Croix Rouge, cette enquête avait pour objectif d’obtenir des informations indispensables pour améliorer les connaissances et permettre d’adapter la stratégie vaccinale régionale.

- Vaccinations obligatoire : 9 enfants sur 10 dispose d'un schéma vaccinal complet -

La réalisation de cette enquête a permis une actualisation des données de couverture vaccinale à La Réunion et de caractériser des tendances par rapport aux résultats de l’enquête menée par l’ORS en 2009.

Les 11 vaccinations obligatoires sont relativement respectées pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018, notamment en ce qui concerne les enfants de 24 à 59 mois.

L’enquête réalisée en 2022 démontre :

• Cette obligation vaccinale est respectée pour six vaccins (DTP (Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite), coqueluche, Hib (Haemophilus influenzae b) et hépatite B)

- La rougeole, la méningocoque et la coqueluche pas suffisamment protégés -

Des efforts restent à accomplir pour les cinq autres vaccins (ROR (Rougeole-Oreillon-Rubéole), méningocoque de type C et pneumocoque).

- Pour le pneumocoque, l’objectif de 95% n’est pas atteint avec une couverture vaccinale complète de 86,8%.

- Pour la vaccination contre la rougeole, les Oreillons et la Rubéole (ROR), 8 enfants sur 10 présentent un schéma vaccinal complet en 2 doses. Ce taux est insuffisant pour nous protéger du risque d’épidémie de rougeole.

- Pour la vaccination méningocoque de type C, moins de 6 enfants sur 10 disposent d’une vacci- nation complète.

Face à la recrudescence des cas de rougeole observée en France et en Europe, la vaccination complète de deux doses constitue le seul levier de prévention permettant une protection efficace de la population et ainsi, éviter une épidémie. La Réunion enregistre un taux de couverture vaccinale insuffisant estimé à 82 % alors que l’objectif attendu est de 95 %. La généralisation de la vaccination contre la rougeole a pour objectif l'élimination de la maladie.

S’agissant de la coqueluche, dans un contexte national et européen de recrudescence à un niveau d’intensité élevée, la situation sanitaire à La Réunion, malgré une hausse des signalements à l’ARS, reste mesurée en comparaison de l’Hexagone.

Pourtant, la politique vaccinale contre la coqueluche vise à réduire les formes sévères, les hospitalisations et les décès liés à la maladie qui surviennent essentiellement chez les nourrissons de moins de 6 mois.

• Chez les enfants âgés de 7 à 8 ans, la couverture vaccinale DTP reste insuffisante

- Seulement 77,8% des enfants ont un schéma complet

• Pour les jeunes adultes (19-28 ans), une insuffisance de la couverture vaccinale est constatée pour les valences DTP et coqueluche, en lien avec des rappels vaccinaux non réalisés

- 74,3% de couverture pour le DTP

- 36,7% de couverture pour la coqueluche

Elle repose sur trois stratégies complémentaires :

- la vaccination est obligatoire pour les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018 à l’âge de 2 mois, 4 mois avec rappels à 11 mois, 6 ans et 11-13 ans et jusqu’à l’âge adulte (25 ans avec possibilité de rattrapage jusqu’à 39 ans).

- la vaccination est fortement recommandée chez les femmes enceintes, dès le second trimestre de grossesse, en privilégiant la période entre 20 et 36 semaines d’aménorrhée.

- en l’absence de vaccination de la mère au cours de la grossesse, la vaccination de la mère en post-partum et des personnes susceptibles d’être en contact étroit avec le nourrisson durant ses 6 premiers mois de vie est recommandée (stratégie dite du cocooning).

- Le plan d’actions pour améliorer la couverture vaccinale à La Réunion -

Les résultats de cette enquête permettent à l’ARS de proposer la mise en œuvre des actions suivantes :

- informer et promouvoir la vaccination obligatoire pour éradiquer les 11 maladies contagieuses par des campagnes de sensibilisation auprès des parents, de l’éducation nationale et des professionnels de santé,

- proposer des actions ciblées de rattrapage vaccinal, lorsque la couverture vaccinale est jugée insuffisante, au regard des

recommandations nationales et du contexte régional :

• rattrapage vaccinal des nourrissons, jeunes enfants et adolescents ; des réunions de travail et de concertation seront organisées avec les professionnels de santé (médecins libéraux, pédiatres, en lien avec la PMI, santé scolaire en lien avec le rectorat),

• initier une campagne de vaccination de rattrapage auprès des étudiants (cible les jeunes adultes)

- rappels DTP et coqueluche par exemple - en lien avec la médecine préventive universitaire,

• dans le suivi pré et post natal, rappel de l’intérêt de la vaccination (notamment contre la coqueluche) aux femmes enceintes, dès le second trimestre de grossesse, en privilégiant la période entre 20 et 36 semaines d’aménorrhée, et la vaccination de la mère en post partum et des personnes susceptibles d’être en contact étroit avec le nourrisson durant ses 6 premiers mois de vie.

