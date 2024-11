Les quatre infos à retenir : hommages aux engagés, drogue, Maurice et contrôles routiers

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 11 novembre 2024 : - Lazaret de la Grande Chaloupe : La Réunion rend hommage aux travailleurs engagés - Paris : un maître d'hôtel de Matignon condamné à un an de prison pour trafic de drogue - Maurice : le Premier ministre sortant concède sa défaite aux législatives - Conduites addictives : 35 alcoolémies et 20 sous stupéfiants relevées par les forces de l'ordre

Lazaret de la Grande Chaloupe : La Réunion rend hommage aux travailleurs engagés

Ce lundi 11 novembre 2024, une cérémonie de commémoration et de recueillement se tenait au Lazaret de la Grande Chaloupe, propriété du Conseil départemental depuis 1946. Un moment de recueillement pour célébrer la fin de l'engagisme en 1882.

Paris : un maître d'hôtel de Matignon condamné à un an de prison pour trafic de drogue

Ce samedi 9 novembre 2024, un maître d’hôtel de Matignon a été condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis pour trafic de drogue. Le jeune homme de 26 ans, maître d’hôtel à Matignon était interpellé jeudi 7 novembre en pleine transaction de cocaïne dans le 10e arrondissement de Paris, a révélé Le Parisien.

Maurice : le Premier ministre sortant concède sa défaite aux législatives

Le Premier ministre mauricien sortant Pravind Kumar Jugnauth a reconnu lundi sa défaite aux législatives, marquées par des inquiétudes à propos de la stabilité politique et économique d'une des démocraties les plus stables et les plus riches d'Afrique.

Conduites addictives : 35 alcoolémies et 20 sous stupéfiants relevées par les forces de l'ordre

Ce week-end du 9 au 11 novembre 2024, les effectifs de la direction territoriale de police nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 38 opérations de sécurisation et de sécurité routière permettant de relever 213 infractions dont 51 délits. Côté gendarmerie, 18 opérations ont été menées. 128 infractions relevées. La gendarmerie qui a interpellé 22 automobilistes positifs à l'alcoolémie.