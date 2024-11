Paris : un maître d'hôtel de Matignon condamné à un an de prison pour trafic de drogue

Ce samedi 9 novembre 2024, un maître d’hôtel de Matignon a été condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis pour trafic de drogue. Le jeune homme de 26 ans, maître d’hôtel à Matignon était interpellé jeudi 7 novembre en pleine transaction de cocaïne dans le 10e arrondissement de Paris, a révélé Le Parisien.

Déféré en comparution immédiate ce samedi, l’homme a été condamné à une peine d’un an de prison, dont six mois avec sursis pour "transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants", a appris Le Parisien auprès du parquet. Les premiers six mois se feront sous bracelet électronique à son domicile. Il a également écopé d’une amende de 3.000 euros.

Les faits se sont déroulés devant un immeuble situé cour des Petites-Écuries dans le 9e arrondissement de Paris. L’homme était en possession d’environ 51 grammes de poudre blanche, dont le prix de revente est estimé à 3.300 euros, et 1.400 euros en liquide.

L’équipage de brigade anticriminalité qui l’a contrôlé a eu également la surprise de découvrir dans le coffre de son scooter 28 bonbonnes de cocaïne, et une carte de visite avec un statut de majordome auprès du Premier ministre.

- En arrêt maladie depuis mars 2023 -

Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune homme, originaire de Thiais dans le Val-de-Marne, est membre de l’intendance de Matignon où il s’occupe de la gestion des repas.

Entré en 2022 rue de Varenne, il est toutefois en arrêt maladie depuis le 16 mars 2024, qui a été prolongé jusqu’en mai 2025.

Cette affaire arrive alors que vendredi 30 octobre, le nouveau ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a présenté, avec Didier Migaud, le ministre de la Justice, un plan de lutte gouvernemental contre le narcotrafic.Société

