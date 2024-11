Les quatre infos à retenir : agression, Bheki, contrôles routiers et Saint-Denis FC

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 17 novembre 2024 : - Saint-Denis : un homme victime d'une agression à l'arme blanche, son agresseur interpellé - Bheki continue de s'intensifier, le système se rapprochera des Mascareignes ce mardi - Contrôles routiers : encore trop d'automobilistes contrôlés alcoolisés ou sous stupéfiants - Finale régionale de la Coupe de France : le Saint-Denis FC l'emporte 4 à 1 face à la JS Saint-Pierroise

Saint-Denis : un homme victime d'une agression à l'arme blanche, son agresseur interpellé

Dans la nuit de ce vendredi 15 au samedi 16 novembre 2024, un homme a été victime d'une agression à l'arme blanche dans le quartier de Primat (Saint-Denis). Selon nos confrères, la victime aurait été blessée par un coup de sabre au visage. Une information confirmée par les forces de l'ordre à Imaz Press. Il a été transporté au CHU de Saint-Denis. L'agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue.

Bheki continue de s'intensifier, le système se rapprochera des Mascareignes ce mardi

En cours de nuit, ce dimanche 17 novembre Bheki s'est intensifié et a passé le seuil de cyclone tropical intense. Le système a continué à s'intensifier ce dimanche après-midi. Il poursuit sa trajectoire vers le sud-ouest. Selon Météo France, "il devrait atteindre son pic d'intensité dans les 12 prochaines heures avant de s'affaiblir progressivement lundi sur une trajectoire orientée vers le sud-ouest". À partir de mardi, sa trajectoire s'incurvera vers l'ouest-sud-ouest, le rapprochant progressivement des Mascareignes par l'est, avec une intensité qui devrait faiblir significativement. Les conditions météorologiques pourraient se dégrader à La Réunion à partir de mercredi soir et jeudi.

Contrôles routiers : encore trop d'automobilistes contrôlés alcoolisés ou sous stupéfiants

Ce samedi 16 et ce dimanche 17 novembre 2024, les gendarmes de La Réunion ont mené 15 opérations sur La Réunion. Au total, ils ont relevé 112 infractions dont 15 alcoolémies et 13 conduites sous stupéfiants. La majorité de ces infractions ont été relevées dans les secteurs de Sainte-Marie et Saint-Leu où 13 automobilistes ont été arrêtés sous l'empire d'un état alcoolique et 10 sous l'emprise des stupéfiants. Les effectifs de la direction territoriale de police nationale de La Réunion ont elle réalisé sur le département 39 opérations de sécurisation et de sécurité routière permettant de relever 392 infractions dont 19 délits. 19 permis ont été retirés.

Finale régionale de la Coupe de France : le Saint-Denis FC l'emporte 4 à 1 face à la JS Saint-Pierroise

Ce dimanche 17 novembre 2024, c'est une finale nord-sud qui se joue au stade Michel Volnay de Saint-Pierre. Le Saint-Denis FC a mené très largement ce match avec un score de 4 buts à 1 face à la JS Saint-Pierroise lors de la finale régionale de la Coupe de France. L'équipe du nord se qualifie pour le 8ème tour et affrontera une équipe de l'hexagone le 30 novembre prochain.