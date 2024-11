Saint-Denis FC - JS Saint-Pierroise : le "classico" péi

Le combat de boxe historique entre l’ancien champion du monde des poids lourds Mike Tyson et le YouTubeur Jake Paul et diffusé en direct en mondovision sur Netflix ce samedi matin 16 novembre a (re)posé une question fondamentale, universelle, presque philosophique : peut-on être et avoir été ? Les footballeurs de la JS Saint-Pierroise et du Saint-Denis FC auront forcément répondu à cette même question, dimanche vers 18 heures, au Stade Volnay de Saint Pierre, à l’issue de la finale régionale de la Coupe de France (Photo : www.imazpress.com)

On parle rarement du foot réunionnais dans les médias nationaux. Le dernier éclair date d’il y a 15 jours avec l’analyse sévère de Romain Molina sur les récentes élections à la Ligue réunionnaise de football

L’image de l’île et celle de sa ligue régionale de football ont été abimées. Alors, pour réconforter des supporters touchés par cette ambiance de "fin de règne en Autriche-Hongrie vers 1910", quoi de mieux que l’affiche du 7ème tour de la Coupe de France : Saint-Denis FC face à la JS Saint-Pierroise, dimanche 17 novembre, à 16:30 au Stade Volnay à Saint Pierre.

La rencontre fait office de finale régionale de la Coupe de France. L’étape d’après, c’est le 30 novembre prochain : l’accueil d’un club métropolitain qualifié ce week-end, qui a vu entrer en compétition les 18 clubs de Ligue 2. Donc, gros enjeu a priori pour les deux clubs.

Mais Saint Denis – Saint Pierre, ce n’est pas seulement l’opposition entre le Nord et le Sud, les "crises de jalousie" classiques des habitants d’une sous-préfecture envers ceux de la préfecture, ou encore le fossé entre le classicisme fou du maillot rayé blanc et noir saint pierrois et le jaune pétard du maillot des Canaris dionysiens.

C’est aussi un nouveau duel entre deux hommes forts du foot réunionnais : les entraineurs Bernard Mahmoud et Fred Bachelier.

C’est surtout un "classico" entre le club de football le plus titré de La Réunion (22 titres de champion depuis 1950 et accessoirement "la seule équipe depuis la création du championnat à n’avoir jamais connu la descente en division inférieure" souligne Wikipédia à propos de la JS Saint-Pierroise) et l’un des clubs les plus "jeunes" du championnat régional.

Le premier trophée du Saint Denis FC date seulement de 2022 (champion de Régional 1). Mais le club affiche un parcours qui ressemble aux statistiques de Dembelé : très irrégulier avec des hauts-très hauts et des bas-très bas. La folle remontée post-liquidation du CSSD entre 1998 et 2002, le changement de nom juste avant la rétrogradation administrative en 2003, la remontée en D1P, les allers-retours entre Super D2 et D2D… c’est plus que du football, c’est de l’opéra tragique !

Rajoutez l’enjeu du classement 2024 des buteurs et le décor est planté : Assoumani Abkar et Mamoudou Diallo (Saint Denis FC, respectivement 15 et 11 buts) sont en effet en compétition avec le Saint Pierrois Anjy Vardapin (12 buts).

On ne prendra pas de pari, mais sachez que le Saint Denis FC reste sur 3 défaites en championnat (qu’il finit en 5 ème position), tandis que la JS Saint Pierroise a terminé sur bonne dynamique avec 2 victoires (3 ème place). Dont la dernière rencontre contre le Saint Denis FC le 27 octobre dernier.

A priori, le match devrait être plus serré que l’élection présidentielle américaine…

