Les quatre infos à retenir : zone perturbée, chikungunya, Saint-Paul et Le Pen

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 7 janvier 2025 : - Madagascar menacée par une nouvelle zone perturbée - Chikungunya : le stade pré-épidémique atteint, les cas se dispersent sur le territoire - Saint-Paul : se baigner dans la baie, c'est désormais possible - Jean-Marie Le Pen est décédé

Madagascar menacée par une nouvelle zone perturbée

Ce mardi 7 janvier 2025, une zone perturbée - la cinquième de la saison - se trouve à 2.910 km de La Réunion et se déplace à une vitesse de 22 km/h. Ce système est prévu de se déplacer vers l'ouest tout en s'intensifiant jusqu'au stade de forte tempête tropicale. Si la zone perturbée "restera à l’écart des terres habitées dans les 72 prochaines heures", elle devrait "atterrir sur le Nord de Madagascar", informe Météo France. La Réunion n'est pas menacée.

Chikungunya : le stade pré-épidémique atteint, les cas se dispersent sur le territoire

Depuis le 23 août 2024, 138 cas de chikungunya autochtones ont été signalés à La Réunion. Pendant la semaine 52 de 2024, ce sont 25 cas qui ont été signalés, et pour la semaine 1 de 2025, le total provisoire est de 10 cas. Santé Publique France (SPF) observe "une intensification de la circulation du chikungunya sur le territoire, avec une dispersion géographique préoccupante". Le stade pré-épidémique est atteint, et le territoire pourrait entrer en situation épidémique dès la semaine prochaine.

Saint-Paul : se baigner dans la baie, c'est désormais possible

Ce mardi 7 janvier 2025, il y a du monde du côté de la plage de sable noir de Saint-Paul, à proximité du débarcadère. Et pour cause, depuis le 29 décembre 2024, la nouvelle zone de baignade est ouverte au public. Filets de sécurité posés, maîtres-nageurs sauveteurs en surveillance, en cette période de vacances scolaires et de fortes chaleurs, c'est l'occasion de faire plouf, en toute sécurité.

Jean-Marie Le Pen est décédé

Provocateur sulfureux obsédé par l'immigration et les juifs, patriarche contrarié par les siens, Jean-Marie Le Pen, décédé mardi à l'âge de 96 ans, a sorti l'extrême droite française de sa marginalité au cours d'une carrière politique qui a marqué la Ve République.