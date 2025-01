Les quatre infos à retenir : météo, airbags, Jean-Marie Le Pen et féminicide

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 8 janvier 2025 : - Saison cyclonique : le 5ème système (futur Dikeledi) en cours de formation - Rappel d’airbags défectueux : les propriétaires des véhicules concernés invités à se manifester - Des opposants à Jean-Marie Le Pen se rassemblent à travers la France pour célébrer son décès - Brétigny-sur-Orge : une femme retrouvée morte, son mari placé en garde à vue

Saison cyclonique : le 5ème système (futur Dikeledi) en cours de formation

Ce mercredi 8 janvier 2025, le 5ème système de la saison - baptisé bientôt Dikeledi - est en cours de formation. La dépression tropicale devrait se déplacer vers l'ouest et passer à proximité de Saint-Brandon et Tromelin vendredi. Samedi, la côte nord-est de Madagascar pourrait être touchée par une tempête ou un cyclone tropical. La Réunion devrait rester loin du système. Pour Mayotte, dévastée par Chido, "le système devrait passer à plus de 100km au sud du département dimanche, le laissant à bonne distance des conditions les plus dégradées", informe Météo France.

Rappel d’airbags défectueux : les propriétaires des véhicules concernés invités à se manifester

L’inquiétude monte chez les automobilistes. Depuis décembre, des centaines de véhicules font l’objet d’une campagne de rappel à La Réunion, en raison d'un défaut dans les airbags fournis par l'entreprise japonaise Takata. Leur déclenchement peut entraîner des blessures mortelles lors d'un accident, en particulier lorsqu’il fait chaud et humide. Afin d'informer les conducteurs, à compter du 20 janvier 2025, la préfecture de La Réunion va lancer une campagne d’information pour appeler les propriétaires des véhicules concernés à faire changer leurs airbags sans tarder.

Des opposants à Jean-Marie Le Pen se rassemblent à travers la France pour célébrer son décès

Plusieurs centaines d'opposants à Jean-Marie Le Pen se sont rassemblés mardi soir dans plusieurs villes de France pour célébrer, avec chants, fumigènes et feux d'artifice, le décès de cette figure historique de l'extrême droite.

Brétigny-sur-Orge : une femme retrouvée morte, son mari placé en garde à vue

Une femme de 34 ans a été retrouvée morte à son domicile à Brétigny-sur-Orge (Essonne) lors d'une intervention policière et son mari a été placé en garde à vue, a indiqué mercredi le parquet d'Evry.