Rappel d’airbags défectueux : les propriétaires des véhicules concernés invités à se manifester

L’inquiétude monte chez les automobilistes. Depuis décembre, des centaines de véhicules font l’objet d’une campagne de rappel à La Réunion, en raison d'un défaut dans les airbags fournis par l'entreprise japonaise Takata. Leur déclenchement peut entraîner des blessures mortelles lors d'un accident, en particulier lorsqu’il fait chaud et humide. Afin d'informer les conducteurs, à compter du 20 janvier 2025, la préfecture de La Réunion va lancer une campagne d’information pour appeler les propriétaires des véhicules concernés à faire changer leurs airbags sans tarder. (Photo Citroën C3 photo RB/www.imazpress.com)

En complément des campagnes de rappel et des "Stop-Drive" lancés par les constructeurs, les préfectures d’Outre-mer, en lien avec les services du ministère chargé des Transports, s’adressent aux conducteurs ultramarins afin de les sensibiliser et de les inciter à vérifier s’ils sont concernés, et à contacter au plus vite le cas échéant un réparateur/garagiste de la marque de leur véhicule qui procédera gratuitement et sans condition au remplacement des airbags défectueux.

La campagne de communication débutera le 20 janvier, avec notamment la mise à disposition de l'affiche jointe dans les stations-service, garages, mairies...

Lire aussi - "Cessez immédiatement de les conduire" : Citroën rappelle 181.000 véhicules dont une centaine à La Réunion

- Airbags défectueux : un risque plus élevé à La Réunion -

Pour des raisons d’humidité et de chaleur, les véhicules circulant dans les départements et régions d’outre-mer sont plus exposés à ce risque lié au vieillissement et à la dégradation de ces airbags.

De nombreux véhicules construits entre 1998 et 2019 sont équipés d’airbags de la marque Takata pouvant occasionner des blessures graves voire mortelles au conducteur et au passager avant.

Ces blessures sont provoquées par la projection de fragments métalliques lors de l’éclatement de la cartouche qui devrait normalement permettre le gonflement de l’airbag.

Lire aussi - Renault, Volkswagen, Peugeot, Tesla, Mercedes… des millions de voitures rappelées en concessions

- Qui est concerné par ce rappel ? -

- Si votre véhicule a été construit entre 1998 et 2019 : vérifiez vos courriers ou contactez le constructeur pour vérifier si vous êtes concerné (renseignements sur https://www.ecologie.gouv.fr/rappel-airbag-takata)

- Si oui, contactez au plus vite un réparateur/garagiste de la marque de votre véhicule pour effectuer le changement d’airbags ;

La réparation est gratuite et rapide (immobilisation du véhicule inférieure à une demi-journée).

Dès lors que les garages sont mis au courant, "on peut intervenir immédiatement chez les clients (pour une opération qui peut durer de deux heures à une demi-journée) ou alors on vient chercher le véhicule avec un remorqueur pour traiter le problème avant de restituer la voiture", précisait le Fabrice Morin, PDG de Citroën Réunion lors d'un précédent entretien.

- Une conductrice tuée à La Réunion en 2021 -

Ces équipements Takata présents dans les C3 et DS3 sont à l'origine des décès d'au moins quatre conducteurs en Outre-Mer et un en métropole.

À La Réunion en 2021, une mère de famille de 39 ans perdait la vie dans un accrochage à la Saline les Bains. Selon plusieurs médias, l'airbag Takata est mis en cause.

L'airbag se serait déclenché d'une façon anormalement violente lors de cette collision à faible vitesse.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com