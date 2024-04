Renault, Volkswagen, Peugeot, Tesla, Mercedes… des millions de voitures rappelées en concessions

La fiabilité des véhicules en cause

Depuis plusieurs mois, les rappels de voitures s'enchaînent. Les derniers en date – ce vendredi 29 mars 2024 : Renault, Peugeot et Opel. Si ces véhicules sont rappelés pour risques de blessures ou d'incendie, les rappels sont une pratique récurrente au sein de l'industrie automobile. Aucune marque n'est épargnée. Une procédure nécessaire afin de corriger des problèmes décelés sur certains modèles après leur mise sur le marché. Même si ces rappels peuvent inquiéter les conducteurs, ils ne revêtent pas forcément un caractère dramatique. (Photo embouteillage lancastel , photo Sly/www.imazpress.com)

Boîte de vitesses, airbag, logiciel embarqué, aide à la conduite, système de climatisation : on ne compte plus tous les rappels qui ont eu lieu ces derniers mois…

Nous le disions, les derniers en date concernent la Mégane et la Zoé de chez Renault ainsi que la 208 de Peugeot.

La première voiture concernée est la Renault Zoé. Les véhicules fabriqués à l’usine de Flins entre le 1ᵉʳ et le 28 septembre 2023 sont concernés par ce rappel. L’alerte est due à un "problème de fabrication" dans la batterie, pouvant créer un incendie.

À ce jour, la campagne de rappel ne concerne que deux véhicules Renault Zoé, "un en France et un en Suisse", qui figurent "parmi ceux équipés de batterie BT4 XLR produits à l’usine de Flins (Yvelines)", a précisé samedi le groupe Renault à l’AFP.

#RappelProduit ZOE Voiture de tourisme - Renault



Risques : Incendie



Motif : En raison d’un problème de fabrication, un court-circuit peut se produire dans la batterie haute tension. Cela augmentera le risque d’incendiehttps://t.co/S6oCqK8plG pic.twitter.com/fyXHGVbpOl — RappelConso (@RappelConso) March 29, 2024

La seconde voiture, toujours de la marque Renault, est la Mégane IV Sedan. Le défaut de fabrication concerne les voitures construites entre le 1ᵉʳ septembre et le 14 octobre 2023. Le rappel indique qu’il y a un défaut dans la carrosserie de la voiture.

Le déflecteur, une sorte de petit volet mobile qui sert à orienter l’air durant la conduite, "peut ne pas avoir été correctement fixé".

Cela "augmente le risque de blessure pour les occupants du véhicule", indique le site.

- Des rappels fréquents mais pas forcément alarmants -

Ce genre de rappel, si peut être inquiétant pour les propriétaires de voitures, est fréquent.

"C'est très fréquent, il faut le prendre au sérieux mais ne pas paniquer et aller chez son concessionnaire", préconise Luis Le Moyne, professeur à l'Institut supérieur de l'automobile et des transports.

Rappel de plusieurs modèles Renault pour risque d'incendie: "C'est très fréquent, il faut le prendre au sérieux mais ne pas paniquer et aller chez son concessionnaire", préconise Luis Le Moyne, professeur à l'Institut supérieur de l'automobile et des transports #MatinaleWERMC pic.twitter.com/ED1Tt1kkDu — RMC (@RMCInfo) March 30, 2024

"Nombreux sont les véhicules concernés par ces actions de rappel", explique Philippe-Alexandre Rebboah, directeur de Leal Réunion et président du Syndicat du commerce de La Réunion (SICR).

"Il faut savoir qu'il il y a une mutualisation au niveau des sous-traitants et forcément quand il y a un problème ça fait un effet domino qui se produit et impacte les différents constructeurs."

"Il est recommandé aux utilisateurs de se rapprocher de leur concessionnaire pour faire un point et généralement si le véhicule est concerné on envoie un courrier recommandé aux clients pour les prévenir", ajoute-t-il.

Ces rappels massifs font également l'objet "d'une politique de sécurité qui est plutôt rassurante pour le consommateur".

"Chaque constructeur tient une base de données et voit dessus les réparations amenées à faire sur les véhicules, dès lors que certaines pannes deviennent récurrentes", précise philippe-Alexandre Rebboah. "Ce qui veut dire que soit il y a des axes d'amélioration sur la pièce, soit sur le fonctionnement et dans ce cas le constructeur travaille en amont pour apporter les actions correctives".

"Les rappels ne veulent pas forcément dire que c'est quelque chose de négatif. il y a beaucoup de prévention", tient à préciser le directeur de Leal Réunion.

Dès lors qu'un rappel est fait, le véhicule est pris en garantie par le constructeur (même s'il n'est plus sous garantie). "Tout est pris en charge."

La plupart du temps, ces soucis ne sont pas majeurs et n’empêchent pas les voitures de rouler. Il est simplement question d’éliminer un potentiel problème avant même qu’il ne se présente.

- Des rappels, en veux-tu en voilà… -



Ce n’est pas la première fois que Rappel Conso, qui se concentre habituellement sur les produits alimentaires, émet une alerte pour des voitures.

En janvier 2024, certaines références de Citroën C3 quatrième génération ont fait l'objet d'un rappel national massif car ces modèles n'étaient pas conformes aux normes environnementales.

"La paroi du réservoir de carburant pourrait être trop fine. Ce qui pourrait provoquer l’apparition d’un trou dans la ligne de l’embout et entraîner une infiltration de carburant", note Rappel-Conso.

Autre marque : Ford. En février, plus de 14 000 véhicules Ford 2.0 diesel produits entre 2014 et 2015 sont rappelés en France. Tous pourraient souffrir d’une gestion moteur incapable de détecter une surchauffe.

Chez Mercedes, c'est plus de 6.000 véhicules qui ont été rappelés en France à cause d'un fusible qui pourrait être non conforme.

En avril 2022 par exemple, des Tesla Model S et Model 3 avaient été rappelés en raison de "vibrations dans le capot" causées par "l’entrée d’air entre le capot et la grille de radiateur à grande vitesse".

- Plus de 300 rappels en 2023 en Europe -

Sur Rappel Conso, ont été recensés plus de 300 campagnes destinées aux voitures particulières et aux véhicules légers en 2023.

Selon le site Argus, c'est Mercedes qui tient la première place des marques les plus rappelées, avec 42 rappels organisés.

Le reste du podium est identique à celui de 2022, avec Peugeot sur la deuxième marche et Opel sur la troisième.

Juste derrière, Citroën, BMW et Toyota se classent ex æquo avec 22 opérations de retour en atelier.

Même si ces incidents ne revêtent pas un caractère dramatique, étant donné l’imprécision inhérente à la mécanique, ils se produisent fréquemment.

