Les quatre infos à retenir : Ratenon, Mayotte, chômage et Cirest

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce lundi soir 27 janvier 2025 : - Tribunal de Saint-Denis : Jean-Hugues Ratenon jugé pour conduite en état d'ivresse manifeste - Mayotte : rentrée des élèves en mode dégradé après le cyclone Chido - A La Réunion, 115.460 personnes étaient la recherche d'un emploi au quatrième trimestre 2024 - Cirest : un projet de connexion de canalisations pour sécuriser l’approvisionnement en eau dans l'est

Tribunal de Saint-Denis : Jean-Hugues Ratenon jugé pour conduite en état d'ivresse manifeste

Jean Hugues Ratenon sera jugé ce mardi 28 janvier 2025 par le tribunal de Saint-Denis. Le député LFI de la 5ème circonscription est poursuivi pour des faits supposés de conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux tests d'alcoolémie et de stupéfiants ainsi que pour défaut de maîtrise d'un véhicule et refus de se soumettre aux tests sur les stupéfiants"Nous souhaitons que toute la transparence soit faite sur cette affaire" affirme le député LFI de la 5ème circonscription dans un communiqué publié ce lundi matin

Mayotte : rentrée des élèves en mode dégradé après le cyclone Chido

C'est le jour J pour les quelques 115.000 élèves de Mayotte, qui retournent à l'école à partir de lundi dans des conditions dégradées, par rotation de classes, un mois et demi après les ravages causés par le cyclone Chido.

A La Réunion, 115.460 personnes étaient la recherche d'un emploi au quatrième trimestre 2024

Au quatrième trimestre 2024, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne sur le trimestre à 115.460. "Ce nombre augmente de 1,0 % sur le trimestre, soit +1 130 personnes, et diminue de 0,3 % sur un an" indique la Direction du travail ce lundi 27 janvier 2025 En France (y compris Drom), ce nombre augmente de 3,9 % ce trimestre , soit +3,5 % sur un an

Cirest : un projet de connexion de canalisations pour sécuriser l’approvisionnement en eau dans l'est

Confrontée à une sécheresse persistante et à des coupures d’eau prolongées, la Cirest mise sur un projet d’interconnexion via 32 km de canalisations entre Sainte-Rose et Saint-André. Une annonce faite ce lundi 27 janvier 2025 par Patrick Selly, président de l’intercommunalité, à l’occasion de ses vœux à la presse. Le projet est estimé à 95 millions d'euros et doit permettre d'en finir avec les coupures d'eau dans l'est de l'île.