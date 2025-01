Cirest : un projet de connexion de canalisations pour sécuriser l’approvisionnement en eau dans l'est

Confrontée à une sécheresse persistante et à des coupures d’eau prolongées, la Cirest mise sur un projet d’interconnexion via 32 km de canalisations entre Sainte-Rose et Saint-André. Une annonce faite ce lundi 27 janvier 2025 par Patrick Selly, président de l’intercommunalité, à l’occasion de ses vœux à la presse. Le projet est estimé à 95 millions d'euros et doit permettre d'en finir avec les coupures d'eau dans l'est de l'île. (Photos : www.imazpress.com)

Lors de son discours, Patrick Selly, maire de Saint-Benoît et président de la Cirest, a placé la gestion de l’eau au centre des priorités de l’intercommunalité.

Alors que l’est de La Réunion fait face à une situation critique liée au changement climatique, il a dévoilé un projet visant à interconnecter Sainte-Rose et Saint-André pour "sécuriser durablement l’approvisionnement en eau potable des communes littorales".

Ce projet prévoit la création d’un réseau d’adduction gravitaire long de 32 kilomètres, permettant de capter l’eau disponible aux "Quatre Bacs", site situé à Sainte-Rose, pour la redistribuer vers les communes de Sainte-Rose, Saint-Benoît, Bras-Panon et Saint-André.

Cette infrastructure inclura également une unité de potabilisation et des réservoirs pour garantir une gestion optimale des volumes. Estimé à 95 millions d’euros, ce chantier nécessite encore des études de faisabilité technique et financière, qui débuteront dès le premier trimestre 2025.

- Un contexte marqué par l’urgence climatique -

"Notre objectif est d’avancer rapidement, avec une mise en service dans trois à quatre ans", a précisé Patrick Selly, qui appelle à une mobilisation des partenaires institutionnels et financiers, notamment l’État et le Département. Écoutez :

L’annonce intervient alors que le territoire est confronté à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. La saison sèche de 2024, combinée à un début de saison des pluies 2024-2025 déficitaire, a contraint plusieurs communes de l’est à mettre en place des coupures d'eau quotidiennes.

"La gestion de l’eau est devenue un défi majeur pour notre territoire. Les sécheresses répétées et les changements climatiques exacerbent les conflits d’usages entre particuliers, agriculteurs, industriels et autres acteurs de l'île", a souligné le président de la Cirest.

Le projet d’interconnexion, qui repose sur un prélèvement modéré des ressources abondantes de Sainte-Rose (4 % des débits actuels), "vise à garantir un accès à l’eau pour tous tout en préservant les équilibres écologiques et les besoins locaux", selon Patrick Selly.

- Des initiatives complémentaires pour renforcer l’accès à l’eau -

Parallèlement à ce projet d’interconnexion, d’autres actions sont en cours ou programmées pour améliorer l’accès à l’eau dans le territoire de la Cirest.

Ces mesures incluent la réhabilitation du captage des Citronniers, arrêté depuis 2018 ; l’augmentation de la capacité de production de certains forages, comme celui de Ravine Creuse ; la création d’un nouveau réservoir de stockage à Dioré ainsi que des études pour de nouvelles sources d’approvisionnement, notamment à Salazie et Saint-Benoît.

Le schéma directeur intercommunal en eau potable, lancé en 2024, prévoit également des travaux visant à améliorer les rendements des réseaux, avec des échéances à horizon 2026-2027.

- Les autres priorités de la Cirest pour 2025 -

Au-delà de la question de l’eau, Patrick Selly a évoqué d’autres projets structurants pour le territoire. Il a notamment rappelé le lancement prochain des travaux du TCSP (Transport en Commun en Site Propre) sur l’avenue Jean-Jaurès à Saint-Benoît, qui s’inscrit dans une stratégie globale de mobilité durable.

Ce chantier, financé par la Cirest et l’Europe, représente un investissement de 9,1 millions d’euros.

Par ailleurs, le président a réaffirmé l’engagement de l’intercommunalité en faveur du développement économique, avec l’aménagement de zones d’activités et le projet de zone franche globale (ZFAT) pour les six communes du territoire.

- La SPL Estival en voie de restructuration -

Concernant la SPL Estival, chargée de la gestion des transports urbains, Patrick Selly a annoncé une avancée majeure dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. "La validation du plan de sauvegarde de l’emploi par la direction du travail ouvre la voie à une sortie de redressement judiciaire", a-t-il expliqué. Regardez :

Cette restructuration, qui prévoit la sauvegarde de 80 % des emplois, permettra de garantir la continuité du service public des transports.

- Un appel à la mobilisation collective -

Dans un contexte marqué par de nombreux défis, Patrick Selly a appelé les acteurs institutionnels, les administrés et les partenaires à travailler ensemble pour bâtir un avenir durable pour le territoire de l’Est.

"La gestion de l’eau, la mobilité, le développement économique… Ces enjeux nécessitent une approche solidaire et ambitieuse. Les projets que nous portons aujourd’hui définiront le quotidien de demain", a-t-il conclu.

pb/www.imazpres.com / redac@ipreunion.com