Les quatre infos à retenir : colis suspect, chaleur, emploi et dengue

À la une de ce mercredi soir 25 octobre 2023 : - L'aéroport Roland Garros évacué suite à une alerte au colis suspect - Chaleur : des niveaux records atteints en octobre à La Réunion - À La Réunion 116.640 personnes sont activement à la recherche d'un emploi - Dengue : 1.152 cas en 2022 et 177 cas en 2023 à la même période, la lutte continue

L'aéroport Roland Garros évacué suite à une alerte au colis suspect

L'aéroport Roland Garros a été évacué ce mercredi soir suite à une alerte au colis suspect provoquée par l'abandon d'une valise. Tous les voyageurs et le personnel de l'aérogare ont été évacués. Les équipes de déminage sont arrivées sur place. Un périmètre de sécurité va être mis en place par les forces de l'ordre

Chaleur : des niveaux records atteints en octobre à La Réunion

La chaleur est bel et bien installée à La Réunion. Pas besoin de regarder son thermomètre pour le constater. Il suffit seulement d'aller dehors pour transpirer et suffoquer. La raison est simple, l'été lé la. Octobre a même frôlé parfois même dépassé des records de températures sur notre île. Pour exemple, ce mardi 24 octobre, le mercure a atteint 32,4 degrés à la Pointe des Trois-Bassins.

À La Réunion 116.640 personnes sont activement à la recherche d'un emploi

Au troisième trimestre 2023, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit 116.640. "Ce nombre baisse de 0,7 % sur le trimestre (soit moins 880 personnes) et de 2,6 % sur un an" commente Pôle emploi.

Dengue : 1.152 cas en 2022 et 177 cas en 2023 à la même période, la lutte continue

À La Réunion, c'est en été que la dengue s'intensifie. Mais alors que les chaleurs sont persistantes cette année, très peu de cas ont été recensés. En ce 25 octobre 2023, l'Agence régionale de santé note 177 cas contre 1.152 cas en 2022 à la même période. Parmi ces cas, neuf ont nécessité une hospitalisation. Du 2 au 15 octobre, deux cas de dengue ont été enregistrés. Toutefois, la persistance du virus sur l’île et sa dispersion géographique laissent toujours craindre une résurgence épidémique avec l’arrivée de l’été et des pluies associées. Même si la dengue reste faible, elle est toujours présente et à l'approche de la Toussaint, la vigilance est de mise.