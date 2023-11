Les quatre infos à retenir : NRL, errance animale, vigilance météo et Saint-Pierre

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 7 novembre 2023 : - Conseil régional : l'achèvement de la NRL continue de faire monter le ton au sein de la majorité - Abandonnés, livrés à eux-mêmes… à La Réunion, près de 73.000 animaux errent dans les rues - Le nord, l'est et le sud-est de l'île placés en vigilance fortes pluies et orages - Saint-Pierre : une adolescente saute d'un pont dans le secteur de l’échangeur Boissy

Conseil régional : l'achèvement de la NRL continue de faire monter le ton au sein de la majorité

Le ton monte entre le PLR d'Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, et EELVR (Europe 2coloogie les Vert - membre de la majorité régionale) à propos de l'achèvement de la Nouvelle route du littoral (NRL). Dans un communiqué publié e mardi 7 novembre 2023, le PLR "'étonne vivement" que bureau politique régional d'EELVR "s’exprime en faveur de l’arrêt définitif du chantier de la NRL, ainsi que pour le provisionnement d’une "somme conséquente" au profit de multinationales et se prononce contre l'achèvement du chantier porté par l’ensemble de la majorité régionale".

Abandonnés, livrés à eux-mêmes… à La Réunion, près de 73.000 animaux errent dans les rues

Plus de 73.000 animaux sont recensés comme errants ou divagants à La Réunion. Dans notre département, l'errance animale est une problématique majeure. Des animaux qui se naissent dans la rue, sont abandonnés par leurs propriétaires ou simplement laissés livrés à eux-mêmes. Une errance intimement liée à la maltraitance animale, véritable fléau dans notre île.

Le nord, l'est et le sud-est de l'île placés en vigilance fortes pluies et orages

La nuit sera humide sur une large moitié de l'est de l'île annonce Météo France ce mardi 7 novembre. Le nord, l'est et le sud-est de l'île sont placés en vigilance jaune fortes pluies et orages.

Saint-Pierre : une adolescente saute d'un pont dans le secteur de l’échangeur Boissy

Sur la RN2 à Saint Pierre, une adolescente a sauté d'un pont dans le secteur de l’échangeur Boissy tombant sur un véhicule en contrebas. La jeune fille n'est pas décédée mais son pronostic vital est engagé. Les raisons de son acte ne sont pas encore connues. Suite à l'incident, la route a été coupée à la circulation dans les deux sens. Elle est désormais rouverte.