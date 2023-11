Conseil régional : l'achèvement de la NRL continue de faire monter le ton au sein de la majorité

Le ton monte entre le PLR d'Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, et EELVR (Europe 2coloogie les Vert - membre de la majorité régionale) à propos de l'achèvement de la Nouvelle route du littoral (NRL). Dans un communiqué publié e mardi 7 novembre 2023, le PLR "'étonne vivement" que bureau politique régional d'EELVR "s’exprime en faveur de l’arrêt définitif du chantier de la NRL, ainsi que pour le provisionnement d’une "somme conséquente" au profit de multinationales et se prononce contre l'achèvement du chantier porté par l’ensemble de la majorité régionale". (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Ce vendredi 3 novembre, des tensions avaient déjà eu lieu au sein de la majorité régionale à propos de ce même dossier. Le groupement d'entreprises attributaire du marché de la NRL réclame 971 millions d'euros à la collectivité régionale au tittre de ce qu'il estime être des impayés.

Ce lundi EELVR publié donc un communiqué dans lequel il demandait "une pause sur ce chantier pharaonique (de la NRL - ndlr). Le conseil politique régional de ce partie notait ensuite qu'une "partie déjà construite de la NRL n'était pas payée", et qu'au vu "du montant astronomique (un milliard d'euros supplémentaires !) exigé par les grands groupes, il était risqué de continuer l'aventure avec un nouveau viaduc dont la construction durera des années et qui rajoutera un milliard d'euros au coût final".

Il ajoutait : "Car la NRL, comme nous l'avions prédit, s'avère être un gouffre financier et nous savons que si nous ne mettons pas fin aux dérives financières, il n'y aura jamais, à La Réunion, d'alternatives ferroviaires à l'automobile."

La réponse du PLR publiait ce mercredi est cinglante. "Le PLR s’étonne vivement de cette position contradictoire et à rebours de la défense de l’intérêt général. Le PLR s’interroge, Jean-Pierre Marchau, ancien secrétaire régional d’EELVR et par ailleurs membre de la majorité municipale de Saint-Denis et vice-président de la CINOR soutient-il cette position ?" commence par demander le partie d'Huguette Bello.

"En effet, le communiqué du bureau politique d’EELVR demande l’arrêt total du chantier de la NRL, remettant ainsi en cause l’accord Matignon 3" remarque le PLR.

Il poursuit : "Nous nous interrogeons sur la logique qui consisterait à stopper en l’état un projet inachevé. Cette position suppose donc d’imposer aux contribuables de mobiliser des dizaines de millions d’euros en faveur de multinationales mais de ne rien consacrer pour finir ce chantier".

- Davantage de solidarité -

"On aurait attendu davantage de solidarité de la part de la direction d’EELVR vis-à-vis de la majorité régionale. Nous le réaffirmons, pour le PLR, ce chantier est bien un héritage navrant que la Région Réunion doit, dans un esprit de responsabilité, achever au plus vite" dit encore le communiqué.

"Pour ce faire, la décision a été prise par l’ensemble des élus de la majorité régionale de favoriser l’option tout viaduc. Le PLR salue ce choix de la responsabilité" souligne le parti politiue.

"Enfin, faire croire aux Réunionnais qu’il faut choisir entre l’achèvement de la NRL et la réalisation d’un train ne correspond pas à la réalité et traduit une volonté de les tromper. Cependant, nous nous réjouissons qu’EELVR annonce défendre la cause du train au sein des États Généraux des Mobilités initiés par la Région" fustige le PLR.

"Nous rappelons que dès son arrivée à la tête de l’exécutif régional, la Présidente de Région n’a cessé de marteler sa détermination à voir aboutir un projet de train pour notre territoire. Le PLR invite l’ensemble des composantes politiques réunionnaises à se battre au service de l’intérêt général pour qu’au plus vite : le chantier de la NRL soit achevé et qu’un train puisse voir le jour sur notre île et ainsi répondre aux attentes de la majorité de la population" termine le communiqué.

