Les quatre infos à retenir : drapeau en berne, vase, aéroport et centre culturel

BONSOIR - À la une de ce jeudi soir 21 décembre 2023 : - Loi immigration : le drapeau français mis en berne à l'hôtel de Région et dans plusieurs communes de l'île - Elle achète un vase 3 dollars et le revend plus de 100.000 dollars - Le dispositif forte affluence est activé à l'aéroport Roland Garros - Territoire de l'Ouest : le centre artistique de Plateau Caillou est inauguré

Loi immigration : le drapeau français mis en berne à l'hôtel de Région et dans plusieurs communes de l'île

Depuis midi ce jeudi 21 décembre 2023, le drapeau français est en berne devant le conseil régional. Cette décision a été prise par Huguette Bello, présidente de la collectivité régionale, pour protester contre l'adoption par le Parlement mardi soir de la loi immigration. Plusieurs communes ont également mis le drapeau français en berne. Parmi elles, La Possession, Saint-Paul et Saint-Joseph. Huguette Bello a qualifié le contexte de "jours funestes pour la République" et espère "que dans sa sagesse le Conseil constitutionnel dira le droit et sauvegardera les valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés .Pour rappel, six député.e.s sur sept et deux sénatrices de La Réunion ont voté contre la loi

Elle achète un vase 3 dollars et le revend plus de 100.000 dollars

Une Américaine vient de faire une très bonne affaire. Elle a revendue aux enchères 107.000 dollars (plus de 98.000 euros) un vase qu'elle avait acheté 3,99 dollars (3,65 euros) dans une brocante du comté de Hanover (Virginie) rapporte le journal The Guardian

Le dispositif forte affluence est activé à l'aéroport Roland Garros

Le dispositif forte affluence qui devait être activé à l'aéroport Roland Garros ce vendredi 22 décembre 2023 jusqu'au 7 janvier a finalement été lancé ce jeudi. Pendant les cinq semaines de vacances scolaires, la structure aéroportuaire va accueillir 350.000 passagers et veut le faire au mieux

Territoire de l'Ouest : le centre artistique de Plateau Caillou est inauguré

L'inauguration du centre artistique de Plateau Caillou a eu lieu ce jeudi 21 décembre 2023. Plusieurs concerts, donc celui de Pixl, étaient programmés pour célébrer l'ouverture de ce centre nommé après l'artiste Françoise Lallemand