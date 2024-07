Les quatre infos à retenir : Air Austral, gendarmerie, orages, Afrique

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 21 juillet 2024 : - Air Austral : un Boeing 787-8 immobilisé à Nairobi - Le Tampon : interpellation d'un homme impliqué dans des affaires de vols et d'escroqueries - Après des orages intenses, huit blessés légers en Haute-Marne et de nombreux dégâts - En Afrique du Nord, les précieuses figues de barbarie décimées par un insecte

Air Austral : un Boeing 787-8 immobilisé à Nairobi

Depuis le samedi 20 juillet 2024, le Boeing 787-8 immatriculé F-OLRC est immobilisé dû à des raisons techniques. L'appareil actuellement à Nairobi est en pleine réparation, en conséquence la compagnie a mis en place une solution alternative pour ses passagers : le vol UU971 Réunion-Paris fera une escale à Nairobi. D'autres changements sont à prévoir.

Le Tampon : interpellation d'un homme impliqué dans des affaires de vols et d'escroqueries

Ce samedi 20 juillet 2024, la gendarmerie a réalisé un gros coup de filet. Après des investigations menées suite à des plaintes pour vols, la gendarmerie du Tampon et le concours des militaires du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie Sabre de Saint-Pierre ont localisé et interpellé le suspect. À son domicile, plus de 10 infractions ont été constatées : 4 recels de vol, 3 vols, 2 escroqueries et 1 infraction routière. L’auteur répondra prochainement de ses actes délictueux dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Après des orages intenses, huit blessés légers en Haute-Marne et de nombreux dégâts

"Six cents interventions" et "463 pompiers engagés": dans la nuit de samedi à dimanche, de violents orages ont balayé une partie de l'est de la France, entraînant notamment d'importantes inondations en Haute-Marne où huit personnes ont été blessées légèrement.

En Afrique du Nord, les précieuses figues de barbarie décimées par un insecte

Amor Nouira observe avec dépit les raquettes ramollies et tâchées de blanc de ses précieux figuiers de barbarie. Il a renoncé à sauver son champ de Chebika en Tunisie, ravagé par la cochenille du cactus, un insecte qui se propage en Afrique du Nord.