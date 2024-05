Les quatre infos à retenir : coups de feu, Le Quotidien, vélo et poste des maîtres nageurs

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 7 mai 2024 : - Saint-Denis : échange de coups de feu près d'un snack-bar de la Bretagne, deux hommes blessés - Plage de Saint-Pierre : le poste des maîtres nageurs sauveteurs saccagé - La parution du Quotidien reprendra dès ce mercredi après une journée d'absence - Lancement de Vélo vert, un service de location longue durée de vélo électrique

Saint-Denis : échange de coups de feu près d'un snack-bar de la Bretagne, deux hommes blessés

En milieu de journée ce mardi 7 mai 2024, des coups de feu de petit calibre de plomb ont été échangés entre le propriétaire d'un snackbar du quartier de la Bretagne à Saint-Denis et un autre homme. Ce dernier, circulant à bord d'une voiture, a tiré en direction du snackbar, le propriétaire a immédiatement répliqué. Les deux hommes ont été blessés, l'un à la jambe et l'autre à la tête, l'un d'eux a été hospitalisé. Selon les premières informations, un règlement de compte à la suite d'un différend qui dure depuis plusieurs jours serait à l'origine des faits. Les forces de l'ordre sont sur place.

Plage de Saint-Pierre : le poste des maîtres nageurs sauveteurs saccagé

Le poste de secours des maîtres nageurs sauveteurs de Saint-Pierre a été saccagé dans la nuit du lundi 6 mai au mardi 7 mai 2024. "Cette attaque est tout simplement inacceptable. En privant les habitants de Saint-Pierre d'un élément vital pour leur sécurité, ces criminels mettent en danger la vie de chacun" s'est indigné Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre et président de la Civis, dont dépend le poste des MNS. Le ou les auteurs de ce saccage n'ont pas encore été identifié.

La parution du Quotidien reprendra dès ce mercredi après une journée d'absence

Les lecteurs de la presse quotidienne l'auront remarqué : le Quotidien n'est pas paru en version papier ce mardi 7 mai 2024. En cause : un désaccord avec le groupe Chane Ki Chune, "sur la nature et les conditions de paiement des prestations assurées par ce dernier durant la période de transmission de l'activité à Media Capital Réunion" indique la nouvelle direction. Le désaccord a finalement été résolu, et l'impression du Quotidien reprendra dès ce mardi soir. La version papier du Quotidien reviendra donc dès ce mercredi.

Lancement de Vélo vert, un service de location longue durée de vélo électrique

Ce lundi 6 mai 2024, Vélo Vert, le service de Location Longue Durée de Vélos à Assistance Électrique (VAE) de la Cinor, a été officiellement lancé. L'objectif est "d'encourager l’adoption des nouvelles mobilités durables" dans les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie, et Sainte-Suzanne. Vélo Vert est accessible à tous les résidents des trois communes, âgés d’au moins 18 ans.