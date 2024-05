Lancement de Vélo vert, un service de location longue durée de vélo électrique

Ce lundi 6 mai 2024, Vélo Vert, le service de Location Longue Durée de Vélos à Assistance Électrique (VAE) de la Cinor, a été officiellement lancé. L'objectif est "d'encourager l’adoption des nouvelles mobilités durables" dans les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie, et Sainte-Suzanne. Vélo Vert est accessible à tous les résidents des trois communes, âgés d’au moins 18 ans. Plus d'informations à venir (Photo dm/www.imazpress.com)

Trois formules d'abonnements seront proposés :

- 1 mois : "Je teste, juste pour voir" , pour découvrir les avantages du vélo électrique sans engagement

- 6 mois : "Je m’engage, mais pas trop" pour ceux qui envisagent une solution à moyen terme

- 1 an : "Je sais déjà que ça va me plaire" pour les plus convaincus

Pour réserver son vélo électrique, il faut passer par la plateforme de réservation de la Sodiparc.

