Les quatre infos à retenir : houle, hommage, éducation nationale et police

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 17 août 2024 : - Prudence en bord de mer : la houle déferle sur les côtes ouest et sud de l'île - Étang-Salé : un hommage rendu à Kimberley ce samedi - Enseignants affectés dans l'Hexagone : 10 dossiers finalement acceptés pour un maintien dans l’académie - 80 policiers de La Réunion envoyés aux jeux paralympiques pour renforcer les effectifs à Paris

Prudence en bord de mer : la houle déferle sur les côtes ouest et sud de l'île

La houle attire les plus curieux ce samedi 17 août 2024. Pourtant, avec la vigilance jaunes vagues - submersion toujours en vigueur, sur les côtes entre Le Port et Saint-Philippe, Météo France appelle à la prudence. La vigilance ayant été mise en plus ce vendredi 16 août 2024 à partir de 21h00, elle devrait possiblement se calmer ce dimanche vers 6h00. Pour le moment, la houle attend les 3,50 mètres à 4 mètres. Elles pourraient atteindre les 7 mètres dans le courant de ce week-end. La ville de Saint-Paul a de son côté pris des arrêtés municipaux interdisant la baignade, toutes les activités nautiques, l'accès aux plages et au littoral sur l’ensemble de son territoire ainsi que sur le Débarcadère. Une vigilance vents forts entrera en vogueur dès ce dimanche

Étang-Salé : un hommage rendu à Kimberley ce samedi

Ce samedi 17 août 2024, la famille de Kimberley organise un hommage à l'Étang-Salé sur le parking Pil'up à 800 mètres du gouffre à partir de 13h00. La jeune fille âgée de 21 ans a été happée par une vague ce jeudi 8 août alors qu’elle se trouvait avec sa famille au Bassin Bleu près du Gouffre à l’Etang-Salé. Après avoir annoncé sa décision "de stopper les recherches" ce mardi soir 13 août 2024 sur les réseaux sociaux, la famille de Kimberley partage ce moment de recueillement avec ceux qui le souhaitent.

Enseignants affectés dans l'Hexagone : 10 dossiers finalement acceptés pour un maintien dans l’académie

Un mois après s'être mobilisé pour les jeunes enseignants réunionnais affectés dans l'Hexagone, Frédéric Maillot annonce ce vendredi 16 août 2024 que 10 dossiers d’affectations provisoires dont 5 stagiaires et 5 titulaires ont finalement été acceptés pour un maintien dans l’académie.

80 policiers de La Réunion envoyés aux jeux paralympiques pour renforcer les effectifs à Paris

Ce samedi 17 août 2024, 80 policiers sont à l'aéroport de Roland Garros pour être envoyés en renfort dans l'Hexagone dans le cadre de la sécurisation des Jeux paralympiques. Il prendront du service du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre 2024. Aucun gendarme de La Réunion ne participera à ce renforcement