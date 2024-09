Les quatre infos à retenir : Incendie, meurtre, Annick Girardin, JO

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 14 septembre 2024 : - Saint-Paul : la savane du Cap Lahoussaye en feu - Le Port : un jeune homme tué à coups de couteaux près de la médiathèque - Sénat: élection annulée et inéligibilité pour Annick Girardin ancienne ministre des Outre-mer - JO de Paris: une dernière fête sur les Champs-Elysées pour célébrer l'équipe de France

Saint-Paul : la savane du Cap Lahoussaye en feu

Ce samedi 14 septembre 2024, un gros incendie s'est déclaré dans la savane du Cap Lahoussaye, créant une épaisse fumée blanche visible depuis la route. Les pompiers sur place combattent toujours les flammes. L'hélicoptère bombardier d'eau qui prêtait à ces derniers a dû s'arrêter à cause de la nuit tombante. Le feu et la fumée ont diminué mais l'incendie n'est pas terminé pour autant. Plusieurs hectares de savane sont parties en fumée. La circulation est de nouveau fluide sur la route des Tamarins, il n'est plus question de fermeture de routes.

Le Port : un jeune homme tué à coups de couteaux près de la médiathèque

Le corps sans vie d'un jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé à l'entrée de la médiathèque du Port tôt dans la matinée de ce samedi 1 septembre 2024. Selon les premiers éléments d'information, la victime aurait reçu au moins un coup de couteau. Les circonsctances de cette agresssion ne sont pas encore déterminées. Un important dispositif de police et pompiers a été déployé sur place.

Sénat: élection annulée et inéligibilité pour Annick Girardin ancienne ministre des Outre-mer

L'ancienne ministre des Outre-mer Annick Girardin a été déchue de son mandat de sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon et déclarée inéligible pour un an en raison d'un "manquement" dans ses comptes de campagne, selon une décision du Conseil constitutionnel publiée vendredi.

JO de Paris: une dernière fête sur les Champs-Elysées pour célébrer l'équipe de France

Une dernière fête pour les athlètes de l'équipe de France après l'été à succès des Jeux de Paris.