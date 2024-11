Les quatre infos à retenir : Odysséa, bilan routier, présidentielles américaines et smog

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 3 novembre 2024 : - Odysséa 2024 : 300.000 euros de dons récoltés ce week-end - Saint-Benoît : sept détentions de produits stupéfiants relevées par les forces de l'ordre - Harris et Trump jettent leurs dernières forces dans une fin de campagne anxiogène - Avec une pollution record, la ville pakistanaise de Lahore ferme une semaine ses écoles

Odysséa 2024 : 300.000 euros de dons récoltés ce week-end

La traditionnelle course d'Odysséa s'est tenue ce samedi 2 et ce dimanche 3 novembre 2024. Plus de 20.000 personnes ont participé à cette levée des fonds pour la recherche contre ce cancer, première forme de cancer détectée chez les femmes réunionnaises. Sur ces deux jours, c'est un total de 300.000 euros de dons qui ont été récoltés. L'association Run Odysséa remercie ses participants.

Saint-Benoît : sept détentions de produits stupéfiants relevées par les forces de l'ordre

Ce week-end du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 2024, un total de 49 opérations de sécurisation et de sécurité routière ont été menées par la police et la gendarmerie. Au cours de ce week-end 180 infractions dont 24 délits ont été relevées par la police. Du côté de la gendarmerie, 144 infractions ont été relevées dont 18 conduites sous stupéfiants et 7 détentions de produits stupéfiants.

Harris et Trump jettent leurs dernières forces dans une fin de campagne anxiogène

Kamala Harris et Donald Trump jettent dimanche leurs dernières forces dans une fin de campagne présidentielle américaine anxiogène pour les Etats-Unis et le reste du monde.

Avec une pollution record, la ville pakistanaise de Lahore ferme une semaine ses écoles

Lahore, deuxième ville du Pakistan, va fermer durant une semaine ses écoles jusqu'au primaire pour éviter d'exposer des millions d'enfants au smog, ce brouillard de pollution qui atteint désormais quotidiennement des records.