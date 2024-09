Les quatre infos à retenir : policiers en garde à vue, mucoviscidose, affaissement et Marseille

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 29 septembre 2024 : - Tahiti : quatre policiers suspendus et placés en garde à vue pour des violences sur un homme en fauteuil roulant - Saint-Denis : des Virades de l'espoir contre la mucoviscidose - Léger affaissement dans la rue Juliette Dodu à Saint-Denis, le secteur est totalement sécurisé - Marseille : deux morts et quatre blessés dans une fusillade liée à de possibles narchomicides

Tahiti : quatre policiers suspendus et placés en garde à vue pour des violences sur un homme en fauteuil roulant

Quatre policiers ont été suspendus et placés en garde à vue pour des violences commises sur une personne en situation de handicap, filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, ont annoncé samedi à Papeete le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et la procureure

Saint-Denis : des Virades de l'espoir contre la mucoviscidose

Dédiées à la lutte contre la mucoviscidose, les Virades de l'espoir ont pris leurs quartiers sur le Barachois à Saint-Denis ce dimanche 29 septembre 2024. Jusqu'à 18h, le public pourra s'informer sur cette maladie génétique rare qui frappe plus de 7.500 personnes, dont 150 adultes et 250 enfants, à la Réunion

Léger affaissement dans la rue Juliette Dodu à Saint-Denis, le secteur est totalement sécurisé

La portion de la rue Juliette Dodu comprise entre la rue Alexis de Villeneuve et rue de la Compagnie (centre-ville de Saint-Denis) s'est affaissée ce vendredi 27 septembre 2024. "C'est une casse souterraine du réseau d'assainissement" qui est à l'origine de l'affaissement, indique la Cise Réunion dans un communiqué publié samedi. La mise en sécurité du site a immédiatement été réalisée par la Ville de Saint-Denis et la Cinor avec la mise en place de barrières. Un arrêté municipal a été pris afin de dévier la circulation au niveau du 80 rue Juliette Dodu sur les places de parking côté droit. Lancés par les deux collectivités, des travaux de réhabilitation commenceront ce lundi matin. Le montant prévisionnel de ce chantier est estimé à 220.000 euros

Marseille : deux morts et quatre blessés dans une fusillade liée à de possibles narchomicides

Deux hommes ont été tués et quatre ont été blessés dans la nuit de samedi à dimance dans une fusillade dans une cité des quartiers nord de Marseille, a-t-on appris dimanche de source policière et auprès du parquet, qui évoque de possibles narchomicides.