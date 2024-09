Les quatre infos à retenir : Tour cycliste, cannabis, Marine Le Pen, contrôles routiers

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 8 septembre 2024 : - Tour cycliste : Aurélien Costeplane vainqueur de la première étape - 196 grammes de cannabis saisis lors d'une opération de lutte contre les stupéfiants - Marine Le Pen dément avoir participé activement à la nomination de Michel Barnier - Saint-Gilles : de l'alcool et des stupéfiants sur la route des Francofolies, 40 permis retirés

Tour cycliste : Aurélien Costeplane vainqueur de la première étape

Après le prologue de la veille remporté par l'équipe Centrakor, c'est Aurélien Costeplane qui gagne la première étape de la 77ème édition du Tour Cycliste avec une temps de 2 heures 41 minutes 02 secondes et 64 centièmes. Plus d'une centaine d'engagés se sont élancés à l'assaut des routes depuis Saint-Denis jusqu'à Saint-Benoît. Demain, ils entameront la course la plus longue de ce tour : 133 kilomètres du champ de foire de Bras-Panon jusqu'au vélodrome de la commune

196 grammes de cannabis saisis lors d'une opération de lutte contre les stupéfiants

Dans l’après-midi du lundi 3 septembre 2024, le groupe d'investigation cynophile (GIC) de Saint-Paul, accompagné de la brigade motorisée (BMO) de Rivière-Saint-Louis et 12 militaires de la communauté de brigades (COB) de Le Tampon ont mené une opération de recherches de stupéfiants au lycée Lagourgue à Le-Tampon-Les-Trois-Mares et à ses abords. Résultats des interventions : aucun produit illicite n'a été découvert, deux infractions routières constatées et 196 grammes d'herbe de cannabis saisis.

Marine Le Pen dément avoir participé activement à la nomination de Michel Barnier

La cheffe de file des députés RN Marine Le Pen a démenti dimanche depuis Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avoir participé activement à la nomination de Michel Barnier à Matignon, assurant ne pas être la "DRH" du président de la République.

Saint-Gilles : de l'alcool et des stupéfiants sur la route des Francofolies, 40 permis retirés

Ce week-end du 7 et 8 septembre 2024, les forces de l'ordre ont effectué des contrôles routiers sur les routes de l'île la sortie des Francofolies. Bilan de l'opération : sur un total de 15 opérations menées, 155 infractions ont été relevées. 40 permis de conduire ont été retirés