Les personnalités politiques de La Réunion rendent hommage à Robert Badinter

Après le décès de Robert Badinter survenu dans la nuit du jeudi au vendredi 9 février 2024, à l'âge de 95 ans, les personnalités politiques de La Réunion lui rendent hommage. Ancien ministre de la Justice sous le gouvernement de François Mitterrand, l'homme politique est connu pour son combat contre l'abolition de la peine de mort en France en 1981, et son engagement pour la dépénalisation de l'homosexualité. Tout au long de sa vie, il a été un fervent défenseur de grandes causes. Emmanuel Macron a annoncé qu'un hommage national lui sera rendu (photo : AFP)

Philippe Naillet, Député de la 1ère circonscription de La Réunion

Robert Badinter était les Droits de l’homme. Il restera d’abord comme celui qui a abolit la peine de mort en France et a permis la dépénalisation de l’homosexualité.

À travers son engagement, sa rigueur morale, sa détermination, il incarnait à lui tout seul l’idéal humaniste. Son héritage est considérable. Grand socialiste, il a rendu le pays des Droits de l’homme plus humain. Mes pensées

vont à ses proches.



Emeline K/Bidi, Députée de la 4ème circonscription

Avec le départ de Robert Badinter, nous perdons celui qui fut l’un des plus grands Gardes des Sceaux.

Bien sûr, l’abolition de la peine de mort, dont il fut l’historique artisan, restera son plus belépitaphe.

Mais je salue aussi la mémoire de l’avocat…celui qui savait que la Justice des Hommes est faillible mais qui s’était engagé politiquement dans l’unique but de porter un idéal, uneconviction humaniste.

Plus tard président du Conseil Constitutionnel, il est resté une grande figure morale de notre Vème République.

Épris de Justice, il restera pour nous, et pour moi dans mes futurs engagements, une inspiration de chaque instant.



Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion

J’apprends la disparition de Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, sous François Mitterrand, et ancien Président du Conseil Constitutionnel.

Son nom restera à jamais lié à l’adoption de la loi sur l’abolition de la peine de mort qui a représenté un progrès de civilisation. Je tiens à lui rendre hommage et à saluer sa mémoire.



Jean-Hugues Ratenon, Député de La Réunion

Pas de mot parce que c’est un très grand Homme qui vient de nous quitter.

Mr Badinter est le père de l’abolition de la peine de mort en France en 1981 sous la présidence d’un autre grand Homme : le Président Mitterrand.

Il n’y avait qu’un homme de gauche pour réaliser cette grande avancée : mettre fin à un acte de barbarie dans le pays des droits de l’homme.

Un homme habité d’un profond sens de justice et de valeurs humaines.

Oui Robert Badinter à toute sa place dans l’Histoire de la France.

Oui tout comme Simone Veil pour sa loi sur le droit à l’avortement, Robert Badinter a toute sa place au Panthéon.

Je salue très respectueusement sa mémoire et présente mes sincères condoléances à sa famille, ses proches et à ses très nombreux amis politiques surtout du Parti socialiste



Ericka Bareigts, Première secrétaire de la fédération socialiste de La Réunion

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends aujourd'hui le décès de Robert Badinter, ancien Ministre de la Justice de François Mitterrand.

Figure marquante de l’engagement socialiste, il laissera une empreinte indélébile dans l'histoire de notre pays. Son long combat contre la peine de mort, mené avec une résistance à toute épreuve, a été couronné par la promulgation de la loi abolissant cette pratique inhumaine le 9 octobre 1981.

Quatre mois seulement après l'arrivée de la gauche au pouvoir, la loi historique a été votée, marquant à jamais notre histoire. Ce geste courageux a symbolisé un pas décisif de la France vers une justice plus humaine.

Mais Robert Badinter ne s'est pas arrêté là. En tant que meneur de la dépénalisation de l'homosexualité et de l'instauration d'un régime spécial d'indemnisation pour les victimes d'accidents de la route, son implication pour la protection de la dignité et de la sécurité des citoyens français a été incontestable.

Son héritage va perdurer dans l'Histoire de notre nation comme une victoire pour la justice et l'humanité, et son exemple inspirera les générations futures pour un monde plus juste et égalitaire.

En cette période de deuil, mes pensées vont à sa famille et à ses proches.