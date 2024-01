Les réactions après le décès de Gérard Ethève

Les personnalités de La Réunion rendent hommage à Gérard Ethève, fondateur d'Air Austral, décédé lundi soir à l'âge de 93 ans. (Photo photo MB/www.imazpress.com)

• Cyrille Melchior, président du conseil départemental

C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Gérard Ethève, fondateur de la compagnie Air Austral dont il a assuré la présidence et la direction générale jusqu’en 2012

Homme de grande valeur, Gérard Ethève était un travailleur infatigable, un passionné d’aviation qui a très tôt compris les grands enjeux du désenclavement de La Réunion et de son inclusion régionale.

A travers la fondation de la compagnie Air Austral, Gérard Ethève a su concrétiser cette ambition d’une plus grande ouverture de notre territoire sur le monde, afin de permettre aux Réunionnais de voyager, afin de développer l’attractivité touristique de l’île, afin de permettre à nos entreprises de rayonner au niveau régional, national et à l’international.

Gérard Ethève a été un bâtisseur d’opportunités pour La Réunion et les Réunionnais, un capitaine d’industrie qui a su accompagner notre île à un tournant décisif de son développement, pour un avenir meilleur.

A l’heure où Gérard Ethève rejoint ces cieux qu’il affectionnait tant, je tiens à adresser en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches.

• Serge Hoareau, président de l'association des maires

C'est avec beaucoup de tristesse et une profonde émotion que j'ai pris connaissance du décès de Gérard Ethève, cette nuit, à l'âge de 93 ans.

À l'origine de la création d'Air Austral en 1990, ce passionné d'aviation a mis ses qualités d'entrepreneur visionnaire au service de la première compagnie aérienne réunionnaise, contribuant ainsi au développement du secteur aérien à La Réunion et à l'ouverture de notre île sur le monde.

Charismatique capitaine d'industrie, Gérard Ethève laisse derrière lui un immense héritage. Héritage qui rayonne chaque jour dans le ciel réunionnais, qui nous rend fiers et qu'il est de notre devoir de préserver.

A sa famille et ses proches, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances.

• Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis

C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Gérard Ethève, chef d’entreprise charismatique et ambitieux. Il était tout autant un homme de valeur et un grand passionné d’aviation.

Sous son impulsion, La Réunion a vu naître la compagnie aérienne Air Austral. Gérard Ethève aura marqué le développement de notre île. En effet, grâce à ses convictions et son acharnement, Air Austral est devenue la première compagnie régionale française de transport aérien de l’océan Indien.

La Réunion, et plus particulièrement Saint-Denis, est aujourd’hui interconnectée à l´Hexagone, mais également à l’international. Notre territoire ne sera jamais plus ce caillou dépendant de monopoles de transport aérien. Alors merci.

J’adresse tout mon soutien à sa famille, ses ami.e.s, ses proches.

• Huguette Bello, présidente de la Région Réunion et du Conseil de surveillance d’Air Austral

C’est avec une grande tristesse et une vive émotion que j’apprends le décès de Gérard Ethève. Sa disparition endeuille la compagnie Air Austral et affecte tous les Réunionnais.

Véritable pionnier, Gérard Ethève a été le fondateur d’Air Austral et son dirigeant historique. Il a fait de cette compagnie une grande entreprise de renommée internationale, qui s’est imposée comme l’une des compagnies de premier plan du secteur aérien. Il avait notamment réussi le pari du long courrier avec la desserte de l’hexagone depuis La Réunion et Mayotte, faisant ainsi d’une compagnie à l’origine régionale, une compagnie de dimension nationale.

Autodidacte passionné, Gérard Ethève a été un visionnaire, un bâtisseur, un grand professionnel, qui était reconnu et respecté dans le monde du secteur aérien. Il a apporté une contribution essentielle et décisive au désenclavement de La Réunion.

L’œuvre qu’il a accomplie est considérable. Nous avons le devoir de faire vivre Air Austral et d’être à la hauteur de l’héritage qu’il nous a légué.

Jusqu’à ces derniers jours, Gérard Ethève n’a cessé de se préoccuper de l’avenir de la compagnie à laquelle il était profondément attaché, et des générations des femmes et des hommes qui y travaillent et qu’il a formés. Ses conseils étaient toujours précieux. Sa disparition est une perte inestimable pour La Réunion.

C’est un grand Réunionnais qui nous quitte. La Réunion lui est reconnaissante et lui rendra l’hommage qu’il mérite.

Au nom du Conseil régional, et au nom du Conseil de surveillance d’Air Austral, j’adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches et à l’ensemble du personnel d’Air Austral.

• Réaction à la disparition de Gérard Éthève du maire du Tampon

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends la disparition de monsieur Gérard Éthève, fondateur et ancien patron de la compagnie Air Austral.

Amoureux de son pays et animé par une ambition et une détermination remarquables, Gérard Éthève fait partie des grands bâtisseurs qui, aux côtés de Pierre Lagourgue ou Paul Vergès, se sont toujours battus pour défendre l’intérêt des Réunionnais.

Autodidacte de talent et travailleur acharné, Gérard Éthève aura réussi le pari de créer la compagnie Régionale Air Austral qui fait la fierté de tous les Réunionnais.

La Réunion perd aujourd’hui l’un de ses grands hommes.

C’est avec respect que je m’incline devant son travail et que j’adresse à son épouse Micheline, à sa fille Geneviève ainsi qu’à ses proches mes plus sincères condoléances.

• Le Medef Réunion rend hommage à Gérard Ethève

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Gérard Ethève, bâtisseur, visionnaire et fin stratège.

Il a fortement contribué à ouvrir la Réunion, et promouvoir son image et son attractivité dans le monde.

Gérard a créé un fleuron de l’industrie réunionnaise, une icône emblématique dont nous pouvons être fiers. C’est un autre grand homme qui s’en est allé, et nous garderons toujours en mémoire sa contribution à développer le territoire réunionnais.

Le président et conseil d’administration du Medef Réunion s’associent à la douleur de ses proches et de sa famille, et leur présentes leurs sincères condoléances.