Gaspillage alimentaire : 76.000 tonnes de nourriture jetées après les fêtes de fin d’année

En ces lendemains des fêtes de fin d'année, les boîtes de conservation de repas s'entassent dans les réfrigérateurs des Réunionnais.es. De la nourriture cuisinée à profusion qui s'accumule et termine souvent à la poubelle. En moyenne chaque année, 76.000 tonnes de nourriture sont jetées après les festivités de Noël et du Nouvel an en France (Photo : www.imazpress.com)

Le soir du réveillon, on met les petits plats dans les grands, on sort de foie gras, les amuse-bouches, les toasts jusqu'à se faire éclater la panse. Mais à minuit, alors que l'on célèbre la nouvelle année, la table est encore pleine à craquer.

Selon une étude de l’Agence pour la transition écologique (Ademe) publiée en 2023, 76.000 tonnes de nourriture sont jetées durant cette période soit environ trois kilos par ménage.

Ce gaspillage alimentaire est d'autant plus surprenant que 97 % des sondés connaissent des solutions pour éviter le gâchis.

- Ne jetez plus vos restes, transformez-les -

À Sainte-Marie, dans la famille de Jean, on a anticipé le repas du réveillon. "Cette année nous avons essayé de ne pas trop acheter pour ne pas avoir à jeter", souligne le père de famille. Malgré tout, le frigo reste plein. "Ce n'est pas grave, on refera des toasts au foie gras jusqu'à ce que l'on vide le pot", dit-il en rigolant.

Plutôt que de laisser vos restes dormir au frigo, transformez-les en de nouvelles créations culinaires. Purées, gratins, hachis parmentier de fête, pâtes de luxe, ou encore rillettes maison. Le lendemain de fête s’annonce aussi gourmand que le réveillon.

Par exemple pour la dinde, le poulet ou le chapon, faites-en des boulettes. Hachez la viande, mélangez-la avec de la chapelure et des herbes. Le foie gras lui, peut être utilisé pour agrémenter des bouchées.

Des recettes à profusion comme on peut en trouver sur les multiples sites de cuisine en ligne.

- Les fêtes de fin d’année, synonyme de gaspillage alimentaire -

Huit Français sur 10 gaspillent de la nourriture durant les fêtes, indique une étude réalisée par l'application anti gaspi Too Good To Go.

Parmi ceux qui gâchent le plus, les 18-34 ans arrivent en tête. 14 % d’entre eux estiment gaspiller plus de 25 % de la nourriture.

Un phénomène lié au fait que plus de six Français sur dix déclarent acheter plus que d’habitude lors des fêtes de fin d’année, par peur de manquer.

D’après l'étude, le pain est en tête des aliments les plus gaspillés (37%), suivi de près par les accompagnements (32%) tels que le riz, les pâtes ou encore les pommes de terre. Les apéritifs composés entre autres de toasts et de verrines tiennent quant à eux la troisième place.

- Un gaspillage exacerbé par les dates des produits à consommer -

À cela s’ajoutent les produits à durée de conservation limitée, comme les fruits de mer ou les pâtisseries, souvent abandonnés en raison d’un manque de planification.

Et pourtant, nombreux sont les produits encore consommables après la date limite. Pour s'y retrouver, deux catégories de date limite pour les produits alimentaires existent : la date limite de consommation (DLC) et la date de durabilité minimale (DDM).

La DLC est la date après laquelle la consommation d'un produit devient dangereuse pour la santé. Elle est indiquée sur les produits alimentaires très périssables et emballés.

La DLC est indiquée par la mention : "À consommer jusqu'au..." suivie de l'indication du jour, du mois et éventuellement de l'année.

À l'inverse, la date de durabilité minimale est une date indicative. Une fois la date dépassée, le produit perd de ses qualités gustatives ou nutritives (baisse de la teneur en vitamines par exemple), mais il n'est pas dangereux pour la santé.

C'est le cas, par exemple, des produits secs, stérilisés ou déshydratés (café, lait, jus de fruits, gâteaux secs, boîtes de conserve...).

La date de durabilité minimale des produits est précédée de l'une des mentions suivantes : "À consommer de préférence avant le ..." quand la date comporte l'indication du jour, ou "À consommer de préférence avant fin ..." dans les autres cas.

