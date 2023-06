Les Réunionnais partent à la retraite de plus en plus tard

En 2022, à La Réunion, 44 % des seniors de 55 à 64 ans ont un emploi, indique l'Insee ce mercredi 29 juin 2923. "Le taux d’emploi baisse à partir de 55 ans, comme ailleurs en France. Mais son niveau est comparable à celui de l’Hexagone à partir de 60 ans, alors même qu’avant 60 ans, le taux d’emploi sur l’île est très inférieur au niveau national" note l'institut de la statistique. "Cela peut traduire pour partie les difficultés que rencontrent nombre de seniors réunionnais à pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein" commente l'Insee

Ainsi "en 2022, parmi les Réunionnais âgés de 60 à 64 ans, seul un sur quatre déclare percevoir une pension de retraite ou préretraite. Cette part baisse depuis 2014, comme partout en France" relève l'institut de la statistique.

Depuis 2014, le taux d’emploi des seniors augmente comme dans le reste de la France, notamment en lien avec les différentes réformes des retraites. Les seniors travaillent plus souvent dans la fonction publique et moins dans le privé que leurs cadets.

En 2022, 54 000 personnes de 55 à 64 ans ne sont ni en emploi ni à la retraite à La Réunion. "Ce sont en majorité des femmes et des personnes peu ou pas diplômées. Cette situation est le plus souvent subie, notamment à cause de problèmes de santé" remarque l'Insee.