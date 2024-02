Les salariés de la Chambre d'agriculture en grève

Ce lundi 5 février 2024 – à l'appel de l'intersyndicale (CGTR, CFDT et FO) – plusieurs personnes sont en grève devant le siège de la Chambre d'agriculture à Saint-Denis. Une mobilisation qui a lieu plus d'un mois après la levée de la grève illimitée initiée en décembre 2023. L'origine de cette colère, les propos du maire de Petite-Île, Serge Hoareau - "élu en charge des affaires agricoles au Département – qui avait appelé ces derniers à "monter en compétence". Des mots qui ne passent pas pour ces salariés qui craignent pour la pérennité de leurs emplois (Photos : sly/www.imazpress.com)

Malgré les engagements de l'État et du Département à changer le modèle de financement de la chambre afin de le sécuriser "la situation continue à se dégrader, les salaires sont maintenant menacés et sans trop tarder les emplois le seront également. Dans les faits, nous constatons qu'aucune solution concrète visible d'envergure n'est trouvée", alertent les salariés dans leur préavis de grève.

- Les employés veulent une sécurité de l'emploi -

"La grève fait suite à une mobilisation de décembre", explique Éric Maunier, délégué syndical à la CFDT. "La Chambre d'agriculture rencontre de grandes difficultés et les gens craignent de ne pas voir leur emploi renouvelé." Regardez :

Des salariés qui vont travailler la boule au ventre, "de peur de ne pas avoir de salaire", lance Serge Latchoumanin, délégué syndical CGTR. "On veut des garanties sur nos salaires, sur nos emplois. "On demande à la direction d'apporter des garanties concernant notre avenir sur les emplois et on ne veut plus de suppression de postes", poursuit-il.

"Il est hors de question que nos salariés aient une épée de Damoclès sur la tête." Écoutez :

Ce lundi après-midi, les syndicats devraient être reçus par le directeur de la Chambre d'agriculture.

