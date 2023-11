Les salariés de la sucrerie du Gol en débrayage ce jeudi

Ce jeudi 2 novembre 2023, les salariés de la sucrerie du Gol seront en débrayage à partir de 5 heures du matin pour exprimer leur mécontentement concernant une demande de longue date. Une demande non satisfaite par l'employeur (photo : rb/www.imazpress.com)

Ce mécontentement concernerait "le refus de l'employeur de l'application de l'article L 3141-8 du Code du Travail" selon la CFDT.

"Cette disposition relève d'une règle d'ordre public que l'employeur ne saurait méconnaitre. Après plusieurs années de demande de la CFDT auprès de la Direction de ressources Humaines de Tereos, les réponses ont toujours été négatives sur cette demande, relevant d'un droit inscrit dans le Code du Travail" ajoute le syndicat dans son communiqué.

Les salariés les plus fragiles en contrat saisonnier et qui ont des enfants à charge de moins de 15 ans seraient "majoritairement impactés" par cette situation.

L'article en question "prévoit des jours de congé supplémentaires par enfant en charge. Néanmoins, ce droit diffère selon l’âge du salarié. Les salariés âgés de 21 ans et plus bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge, mais le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel ne peut pas permettre de dépasser 30 jours ouvrables de congés payés par an. Les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, ont, eux aussi, droit à 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge (1 jour par enfant à charge si le droit à congés payés initial ne dépasse pas 6 jours ouvrables), mais ils ne sont pas soumis au plafond de 30 jours. Ce congé supplémentaire peut donc leur permettre de dépasser 30 jours ouvrables de congés payés par an" a précisé l'organisation syndicale.

