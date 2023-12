Les Seychelles en état d'urgence après l'explosion d'un entrepôt d'explosifs

Depuis ce jeudi 7 décembre 2023, les Seychelles sont en état d'urgence. Une décision prise suite à l'explosion plus tôt à l'entrepôt d'explosifs de la Civil Construction Company Ltd (CCCL) à Providence. Un incident qui a occasionné des dégâts considérables dans la zone industrielle et les alentours. Selon la police seychelloise, cette explosion a fait plusieurs blessés (Photos : DR)

Il a été demandé à toutes les personnes de rester à la maison, comme l'indiquent nos confrères de l'Express Maurice. "Seuls les employés des services essentiels et les voyageurs qui ont un avion à prendre ou qui rentrent au pays, sont autorisés à circuler."

Spare a thought for those in the Seychelles, on top of the severe storms, a huge explosion ???? a state of emergency has been declared.#seychelles #Seychelles pic.twitter.com/MMJDsfAzh7