Les TAAF lance une étude sur les récifs coralliens et les écosystèmes des îles Éparses

Au mois de novembre, une mission scientifique va être lancée afin de préserver la biodiversité marine de la région Sud-Ouest de l’océan Indien. Elle consiste à étudier l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés dans toutes les îles Éparses du Canal du Mozambique : Archipel des Glorieuses, Europa, Bassas da India et Juan de Nova.

Coordonnée par les Terres australes et antarctiques françaises, l'expédition représente "une opportunité rare d’explorer ces joyaux naturels souvent méconnus et protégés". Les îles Éparses sont menacées par le changement climatique. Selon les TAAF, une mission réalisée en avril dernier, a révélé que "30 à 80 % des colonies coralliennes des îles Éparses sont touchées par le blanchissement, avec des impacts particulièrement marqués sur les récifs de Juan de Nova, Tromelin, Geyser et Glorieuse."

En cause, les températures de l'eau qui ont dépassé 30°C en moyenne pendant plusieurs semaines. La collecte de données durant la mission doit permettre d'évaluer la santé des écosystèmes et d'élaborer "des stratégies de conservation à l’échelle locale et régionale. Elle pourrait également aboutir à la découverte de nouvelles espèces marines, soulignant ainsi la richesse de la biodiversité dans ces régions.", conclut le communiqué des TAAF. (photo: TAAF)