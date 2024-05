Les TAAF ouvrent leurs portes pour la nuit européenne des musées

Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont annoncent leur participation à la Nuit Européenne des Musées le samedi 18 mai de 18h à 22h avec l’ouverture au public de son siège à Saint- Pierre. Au programme : de nombreuses animations permettant de découvrir les richesses de ces territoires français du bout du monde et une performance en direct de l’artiste Gorg One, de retour d’une résidence d’un mois à bord du Marion Dufresne. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo Drapeau des TAAF photo RB/www.imazpress.com)

En complément de l’exposition permanente des TAAF, ouverte pour la première fois dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, le public pourra profiter d’animations qui ne manqueront pas d'émerveiller petits et grands : visites virtuelles 360° du Marion Dufresne et de L’Astrolabe - navires emblématiques des TAAF-, maquette interactive et présentation du travail de taxidermiste !

Les enfants disposeront également de leur propre espace de découverte avec un tapis de contes mettant en lumière les territoires et leur faune, ainsi qu'un jeu éducatif sur le traitement des déchets.

À ne pas manquer lors de cette soirée : la performance artistique de Gorg One, de retour d’une résidence d’un mois dans les îles Australes à bord du Marion Dufresne. Pour découvrir son univers créatif, le public pourra assister à la projection du film de restitution de sa résidence qui sera suivie d’un temps d’échanges avec l’artiste. Un espace dédié d’exposition et de vente de ses créations sera également proposé.

Tout au long de la soirée, la boutique des Terres australes et antarctiques françaises sera ouverte pour l’achat d’objets souvenirs et de produits philatéliques. Un espace dédié à l'écriture de courrier et à la personnalisation d'enveloppes sera également disponible pour l'envoi de lettres dans ces territoires du bout du monde.

Le public est attendu nombreux à cette belle soirée au cours de laquelle l’art, la nature et la culture seront mis à l’honneur pour célébrer la beauté et la diversité des Terres australes et antarctiques françaises !