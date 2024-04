Ce samedi 20 avril 2024, Matante Rosina met son imperméable pour aller faire sa petite marche matinale dans l'est. D'après elle, ailleurs, ce n'est pas la même chose. Le ciel semble dégagé. Dans les hauts, les nuages s'installent au fur et à mesure. Côté température, Matante Rosina se disait "enfin, la fré larivé" eh bien non, pas tout à fait. Le mercure du thermomètre remonte et pourrait atteindre les 32 degrés. (photo vs/www.imazpress.com)