Les températures vont baisser, des gelées blanches possibles dans les Hauts

Les températures devrait baisser de 2 à 4°C dans la nuit de lundi 17 à mardi 18 juin 2024, selon Météo France, et passer sous les normales saisonnières.. Des gelées blanches pourrait même survenir au Maïdo et au Pas de Bellcombe. Une baisse des températures qui intervient après un week-end aux allures d'été. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Alors qu'un retour à un temps plus classique pour l'hiver austral s'annonce pour cette semaine sur l'île intense (plus sec et ensoleillé, relativement frais et de plus en plus venteux), ce week-end du 15 juin aura été marqué par un temps très maussade, doux et pluvieux" rappelle Météo France.

"Les températures sont en nette baisse dans les hauts avec 2 à 4 °C attendus du côté du Maïdo et du Pas de Bellecombe où quelques gelées blanches sont possibles, 4 à 7°C à la Plaine des Cafres, Cilaos ou Marla, 7 à 10°C vers 1000 mètres d’altitude. En bord de mer, la baisse est plus limitée avec au minimum entre 17 à 20°C" détaille Météo France.

"Le vent faiblit dans les hauts comme sur le littoral avec tout au plus quelques bouffées de vent de Sud entre la pointe au Sel et la pointe des Aigrettes et le long de la route des laves. Les brises dominent partout ailleurs", ajoute le centre météorologique.