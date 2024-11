Les Terres australes et antarctiques françaises lancent un jeu de cartes éducatif

Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) lancent un jeu de cartes éducatif, Animo’TAAF, dédié aux espèces emblématiques de ses territoires. Le jeu invite à explorer la faune des TAAF tout en s’amusant. (Photo : TAAF / Claire Beguinot)

Animo’TAAF est conçu pour les amateurs de nature, à partir de 7 ans. Il permet aux joueurs de découvrir les caractéristiques des espèces emblématiques des TAAF tout en s’affrontant dans des batailles stratégiques de cartes.

Le but du jeu est de collecter toutes les cartes pour gagner la partie. Pour une partie plus rapide, le joueur avec le plus de cartes à la fin du temps imparti remporte la victoire. Lors de la distribution à tous les joueurs, les cartes sont posées sur la face cachée.

Déroulement du jeu :

1. Le joueur le plus jeune commence et choisit une caractéristique à comparer (poids, longueur, durée de gestation ou longévité)

2. Les autres joueurs comparent cette caractéristique avec leurs propres cartes. Le joueur avec la valeur la plus élevée remporte les cartes.

3. Le gagnant prend la main et choisit la caractéristique pour le tour suivant.

4. Des cartes spéciales permettent de modifier les règles du jeu en fonction de l’état de menace des espèces.

En plus du jeu de cartes, les TAAF rééditent prochainement leur livret d’identification de la faune des Terres australes et antarctiques françaises. Animo’TAAF est d'ores et déjà disponible dans la boutique au siège des TAAF à Saint-Pierre, au prix de 13 €.