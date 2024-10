Les trophées de la vidéo touristique de La Réunion : les inscriptions sont ouvertes

Les inscriptions sont ouvertes pour la sixième édition des trophées de la vidéo touristique de La Réunion depuis ce lundi 21 octobre 2024. Un évènement réservé aux professionnels du tourisme. Une remise de prix sera organisée au Golf du Bassin Bleu. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Suite aux succès des précédentes éditions, le club du tourisme reconduit les Trophées de la vidéo touristique de La Réunion.

Ce rendez-vous a pour objectif de mettre en valeur les activités et les offres des prestataires du secteur touristique et de promouvoir l'outil vidéo dans la communication des professionnels.

Rappel : Tous les professionnels du tourisme peuvent participer ! Adhérents du club ou non, acteurs privés et publics, de tous les secteurs d'activités et avec tout type de films (promotionnels, institutionnels, d'entreprises,...)

A vous de sélectionner votre meilleure vidéo ou même d'en préparer une pour l'occasion.

À retenir :

- 1 vidéo de 3 minutes maximum

- Format MP4 ou MOV

- Résultats le 5 décembre

Les catégories

- Prix du jury - vidéo institutionnelle

- Prix du jury - vidéo pivée

- Prix du public

- Prix coup de coeur

La remise des prix se fera lors d'une soirée évènementielle au Golf du Bassin Bleu, le jeudi 5 décembre 2024.

Toujours avec l’envie de resserrer les liens entre les acteurs du tourisme, les entreprises et les institutions, ce sera l’occasion pour les participants, les nominés et les partenaires d’échanger au cours d’une soirée placée sous le signe de la convivialité !