Les violences et le trafic de drogues toujours plus élevés à La Réunion en 2023

En 2023, la délinquance a augmenté de 16,5% par rapport à l'année précédente. Il s'agit majoritairement de violences envers les personnes, et notamment de violences intrafamiliales, qui sont un véritable fléau dans l'île. Les atteintes aux biens, elles, sont minoritaires et moins fréquentes que dans l'Hexagone. Le bilan de l'année, présenté ce vendredi à la préfecture, fait aussi état d'une explosion des saisies de drogues : une hausse de 88% de saisies pour la cocaïne, de 45% des cachets d'ecstasy, et de 68% de zamal (Photo sly/www.imazpress.com)

"Les violences intrafamiliales est un phénomène massif à La Réunion, on a malheureusement le triste record d'être sur le palmarès en France. L'an dernier il y a encore eu une augmentation de 17% entre 2022 et 2023" annonce Jérôme Filippini, préfet de La Réunion.

En 2023, 12 femmes ont déposé plainte pour violences conjugales chaque jour en moyenne. Un chiffre en augmentation, alors que 10 plaintes étaient déposées quotidiennement en 2022. "Je vois ça comme une bonne nouvelle : cela veut dire que de plus en plus de femmes osent porter plainte, chose qu'elles n'osaient pas faire avant" estime cependant le préfet.

"La Réunion est une terre de mobilisation contre les violences intrafamiliales, il y a un tissu associatif qui est très présent. Et il y a une mobilisation depuis plusieurs années de la police et de la gendarmerie. Les victimes, qui peut-être étaient mal accueillies il y a plusieurs années, savent qu'elles peuvent l'être aujourd'hui avec confiance" assure Jérôme Filippini.

Chaque jour, ce sont en moyenne 17 interventions des forces de l'ordre qui surviennent pour des faits de violences intrafamiliales. Elles représentent 49% des atteintes volontaires à l'intégrité des personnes (AVIP) enregistrées par les forces de l'ordre. A noter que ces faits de violences "se font quasi-systématiquement sur fond de consommation d'alcool" rappelle le préfet.

Les signalements de violences sexuelles continuent eux aussi d'exploser : entre 2019 et 2023, ils ont augmenté de 77%. En 2023, les violences sexuelles représentent 12% des AVIP.

Pour continuer la lutte contre les VIF, trois nouvelles brigades de gendarmerie dédiées vont être créées en 2025, dans le cadre de l'augmentation des effectifs annoncée par Gérald Darmanin en 2023.

Des "maisons des femmes, de la mère et de l'enfant" vont aussi voir le jour dans les hôpitaux de l'île cette année. Une antenne du centre d'accueil des auteurs de violences va ouvrir à Saint-Pierre, et une expérimentation du "Pack nouveau départ" va être lancée.

- Explosition des saisies de drogue -

L'année 2023 a aussi été marquée par une forte augmentation des saisies de drogue : 88% de hausse pour la cocaïne, 45% pour les cachets d'ecstasy, et 68% pour le zamal. Des drogues qui sont envoyées par courrier ou acheminées par des "mules", très majoritairement venues de l'Hexagone.

Une nouvelle drogue a aussi fait son apparition dans l'île, causant trois décès : le protonitazen. "Ses effets sont similaires à l'héroïne, mais il s'agit d'une drogue de synthèse" expliquent les forces de l'ordre. Cinq personnes ont été écrouées suite à l'enquête effectuée, et "le robinet est pour l'heure fermé" concernant cette drogue, affirme Frédéric Labruyne, commandant de la gendarmerie de La Réunion.

2.600 infractions concernant les stupéfiants ont été relevées à La Réunion en 2023, soit une hausse de 89% par rapport à 2022. Pour autant, ces infractions restent en-dessous de la moyenne nationale, avec 3 infractions pour 1.000 habitants, contre 4,5 au niveau national.

"Des centaines de kilos de drogues ont été saisies, et sept tonnes de stupéfiants ont été interceptées et détruites par les marins des Forces armées de la zone sud océan Indien" précise le préfet.

- Caillassage des bus -

En termes de violences, l'année a aussi été marquée par la recrudescence des caillassages de véhicules, notamment de bus.

Une femme est décédée après avoir reçu un galet le 30 septembre dernier. Plusieurs jeunes avaient projeté sur la RN1, depuis le pont du rond-point du Sacré Cœur au Port, sur des véhicules en circulation dans le sens Saint Denis – Saint Paul, plusieurs galets apportés sur place à l’aide d’un chariot de supermarché, également projeté sur la voie de circulation. Grièvement blessée, la jeune mère de famille est décédée le 4 octobre.

Globalement, ce phénomène "provoque des retards, déviations et interruptions de service au-delà de fragiliser la sécurité des personnels et voyageurs" précisent les autorités. "Pour endiguer le phénomène, des réponses immédiates ont été apportées. Un groupe de partenariat opérationnel (GPO) et un groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) ont été créés pour une meilleure sécurité des transports."

Au total en 2023, 1.383 bus ont été contrôlés révélant 450 infractions,834 gares routières ont été sécurisées et 21 817 personnes contrôlées.

- Une baisse historique des décès sur la route -

Le nombre de tués sur les routes a baissé de 33%, passant de 45 décès en 2022 à 30 décès en 2023. Les hommes représentent 90% des tués sur la route. Le nombre de blessés, cependant, est en hausse de 22%.

Sur les 30 personnes décédées sur les routes de La Réunion en 2023, les principales causes d'accidents mortels demeurent l'alcool (45%) et la vitesse (41%). Cependant, l'usage de produits stupéfiants est toujours bien présent. Un accident mortel peut avoir plusieurs causes.

Près de 96.000 dépistages d'alcoolémie ont été effectués (contre 94 015 en 2022) dont 2.452 résultats positifs, soit un taux de positivité de 2,6%, ce taux est relativement stable par rapport à 2022.

10.254 tests de dépistages de stupéfiants ont été effectués (contre 6078 en 2022) pour 1.243 résultats positifs, soit un taux de positivité de 12% : ce taux est en baisse de 11 points par rapport à 2022. Cette diminution est liée à la forte augmentation des tests de dépistages.

Actions de prévention et de sensibilisation

Plus de 170 actions de prévention menées sur le terrain par la préfecture et ses partenaires, soit 1 action de prévention tous les 2 jours à La Réunion, en moyenne sur l'année. 300 ateliers de sensibilisation tels que le parcours alcool, la voiture tonneaux, journées trajectoires...ont été organisés.

- Les priorités pour 2024 -

L'année 2024 va être marquée par le passage de la flamme olympique dans huit communes de l'île le 12 juin prochain. "C'est un événement très positif, mais du point de vue sécurité on va bien faire attention à ce que la flamme fasse son parcours de façon sûre, mais je n'ai pas d'inquiétude" assure Jérôme Filippini.

Une priorité pour l'année 2024 est la relance des conseils locaux de la sécurité et de la prévention de la délinquance (CLSPD). Un travail a débuté en 2023 par les sous-préfectures et le cabinet du préfet auprès des collectivités pour la redynamisation ou l'installation de CLSPD. Des séminaires thématiques répondront à l'objectif impérieux de créer un réseau des coordonnateurs CLSPD de l'ile, afin de partager les bonnes pratiques sur les thématiques prégnantes du département telles que les violences intrafamiliales ou encore les addictions.

La problématique des violences intrafamiliales est une priorité à La Réunion. En 2024, les services de sécurité comme les services sociaux se mobiliseront pour prendre en charge à la fois les victimes et les auteurs, dans l'intérêt de tous. La lutte contre la prostitution fera aussi l'objet d'une attention renforcée. En 2024, les services poursuivront la lutte contre les pousses et rodéos, phénomènes connus et traités par les autorités La lutte contre les stupéfiants est une grande priorité locale comme nationale. Les services de sécurité multiplieront les efforts en 2024.

