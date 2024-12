Noël : une centaine de lettres adressées aux gramounes des Ehpad de La Réunion

À quelques jours de Noël, une centaine de gramounes des Ehpad de la Fondation Père Favron à La Réunion ont reçu un magnifique cadeau : des lettres écrites par les Réunionnais. De quoi offrir un peu de réconfort aux personnes âgées, souvent isolées durant cette période de fête.

L'idée de récolter des lettres vient de la Fondation elle-même. Lancée il y a deux ans, cette initiative a permis à ceux et celles qui le souhaitaient de déposer des lettres dans les enseignes partenaires.

- Plus de 400 lettres pour les gramounes -

Distribuées en fin de semaine aux Ehpad de la fondation Père Favron, ce sont près de 400 courriers de Noël qui sont remis aux personnes âgées.

Des lettres écrites par des anonymes, des dessins réalisés par des enfants des écoles…

Ce que les animateurs remarquent par ces lettres, "c'est qu'elles sont écrites avec beaucoup d'amour, de don de soi, de bienveillance", évoque Camille Schmitz, animatrice au centre de ressources territorial sud de la Fondation.

"Nous avons aussi des écoles qui ont pris l'initiative de faire des ateliers d'écriture et livrer leurs lettres", dit-elle.

- Briser l'isolement des personnes âgées -

"Parce qu'il ne devrait pas être concevable d'être isolé durant ces périodes de fêtes de fin d'année, nous avons imaginé une boîte aux lettres contre la solitude", indique les organisateurs.

"Pendant le mois de décembre, on voyait que beaucoup de personnes partaient en vacances, faisaient les fêtes de famille et durant cette période les personnes âgées en Ehpad se retrouvaient seules ou entre résidents mais n'avaient pas ce lien de partage, cette magie de Noël", explique Camille Schmitz.

Du coup, "on s'est demandé ce que l'on pouvait faire à notre échelle pour amener de la chaleur à ces personnes".

Une action solidaire mis en place depuis deux ans et appelée à être renouvelée. "On aimerait que cela se fasse chaque année et pas seulement à Noël", lance Camille Schmitz.

La Fondation Père Favron qui lance un appel à tous les Réunionnais et Réunionnaises qui le souhaitent, à adresser leurs lettres aux personnes âgées de manière spontanée… et pas seulement pour les fêtes.

