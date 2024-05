Leu Tempo Festival : le grand retour de la "La Fèt Dann Somin"

L’édition 2024 du Leu Tempo Festival à Saint-Leu a démarré ce mercredi 8 mai 2024. Elle aura lieu jusqu'au mai. Au programme : spectacles de cirque, arts de la rue, théâtre, danse et bien plus encore, pour tous les goûts et tous les âges.… ainsi qu'un hommage à Bob Marley prévu samedi. 2024 marque aussi le grand retour de la fet dan somin, avec une vingtaine d’associations qui vont défiler pour clore ces quatre jours (Photos : www.imazpress.com)

Leu Tempo Festival met en avant "les créations contemporaines non conventionnelles". L’occasion de découvrir des artistes talentueux et des spectacles innovants qui bousculent les codes et interrogent le rapport au spectateur.

Leu Tempo Festival est devenu, au fil des ans, une vitrine pour le spectacle vivant créé à La Réunion et dans l'océan Indien.

Chaque année, ce sont en moyenne 30.000 spectateurs qui convergent vers la ville balnéaire pour profiter des spectacles.

Lire aussi - Saint-Leu : Leu Tempo festival sur la ligne de départ

- Un village et plusieurs lieux pour une ambiance festive -

Le Parc du 20 décembre se transforme en véritable village du festival, avec des spectacles, des concerts, des bars et des restaurants. Un lieu convivial pour se retrouver et profiter pleinement de l’atmosphère festive de l’événement.

Ne manquez pas la Fèt Dann Somin, le grand rendez-vous de clôture du festival le samedi 11 mai à 20h. Une parade endiablée dans les rues de Saint-Leu pour célébrer la musique et la culture réunionnaises.

Leu Tempo Festival, 24ème édition, c'est aussi plusieurs lieux à Saint-Leu :

• Au centre-ville :

- au parc du 20 décembre où l’on retrouvera en plus des spectacles, des concerts, des bars et de la restauration. C'est le village du Festival.

- à l’Arrosoir

- au K

- sur le parvis de la mairie

- à la Ravine Saint-Leu

- La Médiathèque Baguett’

- dans la rue principale de Saint-Leu pour La Fèt Dann Somin



• Au Séchoir à piton Saint-Leu,

• au musée Stella Matutina.

- Des spectacles gratuits et payants -

De nombreux spectacles sont gratuits, tandis que d’autres sont payants. Les tarifs oscillent entre 5€ et 19€ selon les spectacles.

Les concerts

• Mercredi – à partir de 18h30

• Jeudi, Vendredi à partir de 17h

• Samedi à partir de 17h30

Et aussi One Love Kabar sur le Parvis de la Mairie à partir de 21h le samedi 11 mai. n hommage sera rendu à Bob Marley, samedi 11 mai, jour anniversaire de sa mort.

Retrouvez le programme ici : https://www.lesechoir.com/leu-tempo-2024/

Ce samedi 11 mai 2024, Kar'ouest met en place des navettes gratuites au nord et au sud de Saint-Leu et renforce son dispositif sur les lignes 30, 32 et 42 à l'occasion du Leu Tempo Festival. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com