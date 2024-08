Lo gou mon péi : on vous prépare un carry thon à la case

Le prochain "cuisinier" n'était pas disponible pour la rubrique "Lo gou mon péi" de ce dimanche 11 août 2024. J'ai donc décidé de vous proposer ma version du carry de thon. On rappelle que chacun à sa manière de cuisiner. Tant qu'on ne met pas de crème fraiche dans le rougail saucisses, tout va bien (Photos vs/www.imazpress.com)

Le thon coupé en morceaux cuit rapidement donc c'est un carry assez rapide à cuisiner. Ce qui prend le plus de temps c'est de préparer les épices et de couper et nettoyer le thon (oui nettoyer, personnellement je n'aime pas les parties noires).

Les ingrédients pour 4 personnes :

- 1 kg de thon germon (ou autre) coupé en morceaux

- 3 oignons

- 1 tête d'ail

- 5 tomates bien mûres

- Thym

- 1 bonne cuillère à café de curcuma (la kour enkor plis méyèr)

- 1 morceau de gingembre

- Sel

- Gros piments (facultatif)



Préparez vos épices : émincez les oignons. Écrasez l'ail avec le thym, le gingembre et le sel. Coupez les tomates en dés.



Dans une marmite, versez de l'huile. Laissez chauffer. Lorsque l'huile est chaude, versez les oignons (faites attention aux projections d'huile). Mélangez et faites les revenir.





Ajoutez les épices écrasées. Mélangez et laissez cuire rapidement.





Déposez la cuillère à café de curcuma et remuez.





Quand le mélange commence un peu à croûter (laisse pa li brilé solman), versez les tomates hachées. Remuez avec votre cuillère et détachez bien tous les sucs qui se sont un peu accrochés au fond de la marmite. Laissez cuire le tout quelques minutes.





Lorsque les tomates sont cuites, déposez vos morceaux de thon et mélangez délicatement pour que tous les morceaux soient enrobés de la sauce de carry. Vous pouvez aussi secouer délicatement la marmite pour mélanger sans la cuillère.

Couvrez et laissez cuire 3 à 4 minutes (oui oui c'est très rapide parce qu'ici les morceaux de thon sont de petite taille).



Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de sauce, vous pouvez verser un peu d'eau et mélangez. Alé pa nouay out kari in !



Retirez le couvercle et déposez des gros piments coupés en deux et recouvrez la marmite et éteignez le feu.



Vous pouvez passer à table. Ici grains blancs, c'est meilleur avec le poisson. Vous aussi vous trouvez ? En rougail, petite sauce citron bien relevée.

Dites-moi en commentaires si vous faites comme moi pour le carry thon.

C'est la 11ème recette publiée sur notre site. Si vous voulez toutes les voir, nous aurons bientôt une rubrique dédiée à la cuisine. En attendant, rendez-vous sur le moteur de recherche internet et tapez : "Lo gou mon péi Imaz Press".

La prochaine parution pour Lo gou mon péi est prévue pour le dimanche 8 septembre 2024 avec un nouveau "cuisinier" qui a hâte de vous partager son plat.



Si vous souhaitez vous aussi nous partager une de vos recettes péi pour paraitre dans notre rubrique, envoyez-nous un message privé sur notre page Facebook ou un mail à valerie@ipreunion.com.



Bon dimanche !

vs/www.imazpress.com/valerie@ipreunion.com