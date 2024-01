Loi immigration : la Ligue des droits de l'Homme appelle à une grande marche le 21 janvier

Ce dimanche 7 janvier 2024, plusieurs personnalités aussi bien civiles, que culturelles et politiques ont signé une tribune pour un rassemblement sous le mot d’ordre "liberté, égalité, fraternité", dénonçant la loi immigration votée par la droite et l’extrême droite. Un appel à marcher ensemble le 21 janvier que relaye la Ligue des droits de l'Homme (LDH) à La Réunion. Un rassemblement prévu à 11 heures au Jardin de l'État à Saint-Denis et qui partirait jusqu'à la préfecture. Nous diffusons ci-dessous le communiqué de la LDH (Photo d'illustration : AFP)

Dans notre diversité d’idées, d’engagements, de professions, nous exprimons notre grande inquiétude après le vote de la loi dite "asile-immigration". C’est un tournant dangereux dans l’histoire de notre République.

D’abord parce que cette loi ne répond pas aux causes de l’exil forcé d’hommes, de femmes, d’enfants fuyant les guerres ou le réchauffement climatique, ni aux défis de l’accueil dans la dignité, ni au défi de la définition d’une politique digne et humaine d’intégration.

Ensuite, parce qu’elle a été rédigée sous la dictée des marchands de haine qui rêvent d’imposer à la France leur projet de "préférence nationale". Elle torpille les piliers porteurs de notre pacte républicain, hérité du Conseil national de la Résistance. Elle s’attaque ainsi au droit du sol autant qu’aux droits fondamentaux proclamés par la Constitution : au travail, à l’éducation, au logement, à la santé… Ce faisant, tous et toutes, Français autant qu’étrangers, nous nous trouvons menacés.

Victor Hugo écrivait : "Étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles."

Soucieux de rassemblement et de solidarité plutôt que de division sans fin de notre société, nous demandons au président de la République de ne pas promulguer cette loi.

Le dimanche 21 janvier nous appelons à manifester dans notre diversité notre attachement à la devise de la République : "Liberté, égalité, fraternité."

- 201 personnalités appellent à une grande marche -

Deux cents et une personnalités d’horizons divers, dont l’ex-Défenseur des droits Jacques Toubon, Patrick Baudouin, président de la LDH, appellent à marcher le dimanche 21 janvier 2024 dans toute la France pour demander au président de la République de ne pas promulguer la loi immigration.

Elles dénoncent un "tournant dangereux de notre République et un texte rédigé sous la dictée des marchands de haine qui rêvent d’imposer à la France leur projet de ‘‘préférence nationale’’".

Les signataires vont de la sphère culturelle (Marina Foïs, Erik Orsenna, Claude Ponti) au monde syndical (Sophie Binet, Marylise Léon), en passant par les domaines religieux (Delphine Horvilleur), scientifiques (Jean Jouzel, Valérie Masson-Delmotte, Cédric Villani) et intellectuels (Pierre Rosanvallon, Benjamin Stora).

Côté politique, les représentants des principales forces de gauche se sont engagés dans cette tribune : Olivier Faure (PS), Fabien Roussel (PCF), Marine Tondelier (EELV) et Manuel Bompard (LFI).

