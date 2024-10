Longtemps décrié, le tatouage s'est fait sa place sur le corps des Français

L'image négative du tatouage n'est plus qu'un lointain souvenir. En 20 ans, cet art a connu un véritable essor en France et dans le monde, au point où un Français sur cinq est aujourd'hui tatoué. La Réunion n'échappe à la règle, et regorge de tatoueurs et tatoueuses de talent. Ils seront mis à l'honneur dès ce vendredi 25 octobre 2024, et tout au long du week-end, à la Cité des Arts pour la Convention du tatouage. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Tribal, fine line, old school, micro-réalisme, ornemental…Les styles de tatouages sont nombreux, et il y en a pour tous les goûts. Les techniques s'améliorent et s'affinent d'année en année, permettant à chacun – s'il le souhaite – de trouver l'artiste qui fera son bonheur.



Depuis ce vendredi, plus de 80 tatoueurs locaux et internationaux font découvrir leur métier aux visiteurs de la Cité des Arts. Plaisir de découvrir ou prise de rendez-vous pour se faire tatouer, les deux sont possibles.



La cette convention offre la possibilité de se faire tatouer sur place en prenant préalablement rendez-vous directement auprès du tatoueur de son choix. Ceux qui se décideront à la dernière minute ne seront pas en reste : ils pourront choisir parmi un grand nombre de tattoos flash proposés sur place durant les trois jours de convention.

5000 visiteurs sont attendus tout au long du week-end pour découvrir les plus de 80 artistes tatoueurs et tatoueuses locaux mais aussi internationaux présents, venus de dFrance hexagonale, d'Allemagne, d'Angleterre, ou encore de Thaïlande...

"Si la pratique du tatouage est apparue de manière indépendante dans différentes cultures, aujourd’hui, elle est utilisée comme moyen d’expression personnelle et fait partie intégrante de la culture urbaine. C’est pourquoi l’événement sera ponctué de performances artistiques, de shows alternatifs et de musique live, et accueillera un village de créateurs" précise la Cité des Arts.

- Des difficultés comme chaque métier -

Malgré son succès fulgurant, le tatouage comme tous les secteurs, connaît quelques difficultés depuis quelques années. Inflation, interdiction de certaines encres, installations de tatoueurs à domicile…Tout n'est pas tout rose dans ce métier-passion.

"Cela fait quelques années que de plus en plus de personnes, non expérimentées et non formées, proposent de tatouer depuis chez eux" explique Léah, aka Poule qui pique du salon Maison Bleue à Saint-Denis.

"On a beaucoup vu ce phénomène dans l'Hexagone, et ça commence depuis quelques temps à La Réunion. Au-delà des règles d'hygiène élémentaire qui ne sont pas forcément respectés, ces personnes tatouent chez elles et s'exemptent donc de tous les frais que nous devons supporter en tant que professionnel" déplore l'artiste.

Ces tatoueurs amateurs travaillent en effet de chez eux, et n'ont donc pas de loyer à payer. Ils déclarent aussi rarement leurs revenus, et échappent donc aux charges que paient les professionnels.

"En salon, les tatouages coûtent forcément plus cher, parce que les clients paient pour un tatouage, mais aussi pour l'encre, les aiguilles, le matériel de stérilisation, le temps de travail de l'artiste et ses charges" rappelle Léah.

Depuis 2022, des additifs et pigments entrant dans la composition d'encres de tatouages ont été interdits par l'Union européenne. Résultat : de nouvelles encres ont été créées pour respecter les nouvelles compositions. "Ce sont les seules autorisées par le marché européen, et elles coûtent beaucoup plus cher" déplore la tatoueuse.

L'inflation est aussi passée par là. Les tatouages, aussi beaux soient-ils, ne sont pas nécessaires. Et quand on est en difficulté financière, on fait parfois l'impasse sur ces œuvres d'art corporelles.

Ce salon est donc l'occasion d'aller donner un peu de force à tous ces tatoueurs professionnels, qui connaissent les mêmes difficultés que le reste des travailleurs.

Parmi la programmation musicale prévue ce week-end, on peut souligner le concert du groupe de métal français Lofofora, qui, du haut de ses 35 ans de carrière, vient faire découvrir son onzième album studio fraichement sorti et intitulé “Cœur de cible” au public de La Réunion, le samedi 26 octobre 2024 à 20h au Palaxa. La première partie sera assurée par le groupe local Tukatukas.



