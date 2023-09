Lou et JF Gang dans la vouve du Bisik

Vendredi soir, 22 septembre 2023, le Bisik à Saint-Benoît accueillait Lou et JF Gang pour une soirée sweet et roots. Comme à l’accoutumée, la soirée a débuté côté jardin, en compagnie du DJ résident Joan’R. Voici le communiqué du Bisik (Photos : Bisik)

Après le set de Joan’R, place au band pop rock made in Réunion, Lou composé de Frédéric Nebel à la guitare et au chant, Dominique Beauté à la guitare lead, Xavier Debayle à la basse et David Adelson à la batterie. Au menu les titres de l’album du groupe, "Seconde Chance", entre espoir, amour et rêve d’un monde plus humain. Le band démarre avec "Nuit Blanche" après un magnifique solo de David qui fait se masser le public devant la scène. Avec le titre "Jérémy", Lou nous interpelle et nous rappelle que l’on a tous le droit à l’amour, peu importe notre situation.

Ensuite, comme une ballade sur le sable mouillé, Frédéric Nebel nous guide et nous enseigne comment laisser sa trace, son histoire. Un voyage à travers ses histoires, les disputes, les questions sans réponses, les relations avec l’être cher… Un échange avec Stéphanie Bégert, une amie de longue date avec qui il a coécrit "Parle-moi" qu’ils interprétent en duo et qui reflète les lourds silences dans les moments difficiles avec sa moitié. Une autre amie du groupe, Diem, vient apporter la légereté de son violon avec talent et virtuosité… Des moments de partage doux et subtils avant une attaque contre le masochisme, où Lou aborde le consentement avec "Non C Non" accompagné par le public convaincu et sous le charme.

Place enfin à une surprise sur la scène du Bisik où Jean François Pounoussamy vient rejoindre le groupe sur "She", un titre coécrit par JF et Frédéric.

Un public ravi de découvrir et d’écouter le quatuor réunionnais aux messages bienveillants et remplis d’humanité qui termine son set avec un goût de pas assez…

- JF Gang, voyages et sourires tranche papaye -

Le temps d’un changement de plateau, et c’est au tour du JF Gang de s’emparer de la scène avec une magnifique entrée chaloupée de Jean François Pounoussamy. Accompagné de son Gang JF donne le ton avec son ode à la kafrine la Rényion "i fé cass colé avec Alala Kafrine". Le charme du groupe s’empare alors du public qui se réjouissait et chantait en chœur. Jean François n’hésite pas à nous partager sa bonne humeur et son grand sourire à travers ses anecdotes entre Paris et son Péi, La Réunion à laquelle il dédie un bel "Omaz" . Accompagné par les talentueux Ludo Pérez à la batterie, David Rechouze aux chœurs et aux percussions, et Matthieu Brillant aux claviers, Jean François nous livre aussi ses inquiétudes quant au futur de nos jeunes avec son questionnement "Est-ce le bon chemin ?"

Dans son nouvel album que le public a pu découvrir en exclusivité, JF Gang plaisante avec "Ay уа yaї" et "Bana pou taz amwin" et continue de séduire les spectateurs qui ne l’ont pas oublié.

Avec "Allez" le gang craz un séga-maloya ambiancé faisant danser le public enchanté et déchaîné.

Il nous parle aussi de ces kafrines, ces "Fanm créoles [ ... ] sanm ki nou vé dansé" l'espace d’un instant faisant danser les couples dans la vouve du Bisik.

JF Gang nous laisse un goût frais, agréable et chargé en bonnes énergies que personne n’est prêt d'oublier.