Louis Le Pensec, ministre des Outre-mer de 1988 à 1993, est décédé

Louis Le Pensec, ancien ministre des Outre-mer, est décédé ce mercredi 10 janvier 2024. Ministre des "Départements et territoires d'outre-mer" de 1988 à 1993 sous la présidence de François Mitterrand. Il a notamment conduit les négociations permettant de finaliser les accords de Matignon, en 1988, mettant fin au conflit opposant les loyalistes et les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie (Photo d'illustration AFP)

"Son engagement envers les territoires ultramarins et nos concitoyens, son esprit visionnaire et son sens du dialogue resteront gravés. Que son héritage continue de nous inspirer" a réagi Philippe Vigier, ministre délégué aux Outre-mer.

Nous apprenons avec tristesse le décès de Louis le Pensec, ancien ministre des Outre-mer. J’adresse toutes mes condoléances à ses proches.

"Par sa participation à la construction des accords de Matignon-Oudinot, l’ancien ministre des Outre-mer Louis Le Pensec permit l’ouverture d’un chemin d’espoir et de paix pour la Nouvelle-Calédonie. Pensées émues pour sa famille et ses proches" a réagi Sébastien Lecornu, ministre des Armées et ancien ministre des Outre-mer.

En dehors de son poste de ministre des Départements et territoires d'outre-mer, il a aussi été ministre de l'Agriculture, ainsi que député et sénateur.

