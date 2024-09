Une nouvelle semaine commence et ce lundi 2 septembre 2024, Matante Rosina annonce du beau temps. Même si la pluie a mouillé l'est dans la nuit, les nuages ont été chassé par le vent laissant toute la place au soleil. Ailleurs, le vent est aussi présent et les nuages décident de se balader dans le ciel. Ils ne sont que de passage. Pour Matante Rosina, ce sera une belle journée ensoleillée. (photo vs/www.imazpress.com)