Lutte : cinq réunionnais sélectionnés pour un stage de détection national

Du 3 au 6 janvier 2025, cinq lutteurs réunionnais âgés de 13 à 15 ans ont participé à la 3ème étape du Programme d’accession au haut niveau (PAHN), au sein du Centre d’entraînement en altitude de Font-Romeu (Pyrénées Orientales). Ce dispositif fédéral vise à repérer les champions de demain et à les suivre dans leur parcours vers le haut niveau. Nous publions ci-dessous le communiqué du Comité de lutte de La Réunion (Photo : Comité)

Ils sont cinq : Shana Mussard (LCSJ), Luc Vitry (LTDDR), Gauthier Grondin (LCSJ), Nathan Lebon (LTDDR) et Ethan Manceau (LCSJ) triés sur le volet au cours plusieurs jours de stage régional, à avoir été sélectionnés pour cette première phase nationale du Programme d’accession au haut niveau.

- Lutte : repérer les meilleurs sportifs de La Réunion -

Ce dispositif, mis sur pied par la fédération française de lutte depuis 2023, consiste à repérer les meilleurs lutteurs nationaux dès l’âge de 13 ans et de les accompagner au mieux dans leur formation de lutteur olympique de haut niveau.

"C’est une grande opportunité pour nous Réunionnais, puisque cela représente une occasion supplémentaire de montrer le potentiel de nos lutteuses et lutteurs, qui parfois, peuvent manquer de visibilité par rapport aux lutteurs métropolitains. L’intégration dans ce genre de dispositif marque déjà le passage à un niveau supérieur dans leur vie de sportif, mais ils visent plus loin, le PAHN a pour but de resserrer le collectif à chaque stade. Les derniers retenus seront les meilleurs et obtiendront leur première sélection en équipe de France", explique Valentin Damour, responsable régional du PAHN à La Réunion.

- Trois jours de stage à Font-Romeu -

Nos futurs champions ont participé à ces trois jours de stage intenses où ils ont été évalués sur leurs compétences en lutte, leurs capacités physiques, leur résistance à l’entraînement, leur détermination et leur comportement en vie de groupe. Les jeunes sportifs ont également eu droit à une batterie de tests en tout genre au CREPS CNEA de Font-Romeu : tests tractions, tests d'habileté motrice, tests matchs, test gainage, tests burpees…

Nos lutteurs ont fait preuve d’un comportement exemplaire durant ces trois jours de stage. Chacun d’eux a réussi à révéler son potentiel aux yeux des entraîneurs nationaux, et ce en dépit du stress, des conditions climatiques difficiles, de la fatigue et des blessures. Ils ont prouvé qu’ils n’avaient rien à envier aux autres lutteurs venus de toute la France. En tant que coach je suis très satisfait de la lutte qu’ils ont produite et de l’état d’esprit dont ils ont fait la démonstration souligne Valentin Damour. Les résultats seront communiqués d’ici une semaine.