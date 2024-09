Lutte contre l’insécurité routière : un appel à projets du plan départemental d’actions 2025

Chaque année, environ 40 personnes perdent la vie dans un accident de la route à La Réunion et plusieurs centaines de blessés sont à déplorer. Cette année, l’État, le conseil régional et le Département renouvellent encore leur engagement commun dans la lutte contre l’insécurité routière. Un appel à projets est lancé dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) pour l’année 2025 afin d’encourager le développement des initiatives locales de prévention et de sensibilisation visant à faire baisser la mortalité et améliorer la sureté et la sécurité de nos routes. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Cet appel à projets est ouvert aux associations, aux entreprises, aux collectivités, aux établissements scolaires et universitaires. Les actions proposées devront être en cohérence avec les enjeux et objectifs prioritaires du territoire, à savoir :

- la lutte contre les conduites à risques : alcool, stupéfiants, vitesse et non-respect des priorités, distracteurs (l’usage du téléphone principalement) ;

- le risque routier professionnel ;

- les nouveaux modes de mobilités dites « actives» : piéton, vélo (y compris à assistance électrique), engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) ;

- les deux roues motorisées ;

- la sensibilisation de la jeunesse.

Les dossiers sont à adresser avant le 30 novembre 2024 : sur la plateforme « démarches-simplifiées » : Appel à projets PDASR 2025

Les accidents de ces derniers mois et l’augmentation en 2024 des blessés et décès nous rappellent l’importance de poursuivre les efforts en faveur de la sécurité routière.

En effet, les comportements à risque liés à la consommation d’alcool, de stupéfiants, à la vitesse et à l’usage du téléphone au volant sont encore malheureusement trop répandus à La Réunion.