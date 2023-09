Lutte contre la précarité : EDF Réunion accompagne les clients les plus fragiles

EDF Réunion et différents organismes dont la Croix rouge, ESF (Économie, sociale, familiale), l’AREP (Association Réunionnaise d'Éducation Populaire) et le CCAS de Saint-Louis ont décidé d’unir leurs efforts autour du dispositif "Aide-Budget". Lancé aujourd’hui à titre expérimental, ce dispositif est financé par l’État pour lutter contre le surendettement et la précarité. Nous relayons le communiqué d'EDF Réunion.

Il a pour objet de faciliter la détection la plus précoce possible des difficultés financières éprouvées par certains publics, en mobilisant dans cette démarche les acteurs sociaux, les établissements bancaires, les fournisseurs d’énergie et les bailleurs sociaux.

Le dispositif "Aide-Budget" aura pour objectif d’améliorer le repérage des situations de fragilité financière ; d’assurer la complémentarité avec les solutions d’orientation déjà existantes ; de favoriser la mise en place d’une offre d’accompagnement et d’encourager la sensibilisation des publics les plus éloignés des démarches conventionnelles préexistantes.

Onze départements ont été sélectionnés à l’échelle nationale pour expérimenter ce dispositif dont le département de la Réunion. L’expérimentation se déroulera simultanément et jusqu’à fin 2024 à la Réunion et sur les départements suivants : Nord, Isère, Paris, Seine-St-Denis, Dordogne, Hérault, Bas- Rhin, Côtes-d’Armor, Haute-Savoie, Seine-Maritime.

Concrètement, le dispositif sera organisé autour de l’identification des clients en difficulté. L’un des critères retenus sera la détection des premiers impayés consécutifs. Ce critère d’alerte permettra d’orienter les efforts des différents organismes et de proposer aux personnes concernées une information sur les aides existantes puis des plans d’accompagnement personnalisés en fonction des fragilités budgétaires rencontrées.

Des conseils en matière d’économies d’énergie seront aussi donnés aux clients et l’attribution d’un délai de paiement pourra être étudié de même qu’une orientation vers les services sociaux.

Enfin, EDF pourra orienter le client en situation de fragilité vers un point conseil budget (PCB) pour un accompagnement plus personnalisé.

Rappelons qu’EDF est engagé de longue date sur le terrain de la solidarité avec une cellule solidarité dédiée qui assure le lien avec les acteurs sociaux du département et des communes ainsi qu'avec les associations de défense d'usagers ou de consommateurs si besoin.

D’autres mesures sont également déjà déployées au quotidien par EDF pour lutter contre la précarité comme la mise en place de plans

d’apurement de la dette, le chèque-énergie avec environ 144.000 bénéficiaires à ce jour ou encore le fonds de solidarité logement.

Ce nouveau partenariat autour du dispositif "Aide-Budget" vient donc renforcer les actions déjà mises en place par EDF pour aider les plus démunis et lutter contre la précarité.