Lutte contre les constructions illégales : une case inachevée détruite à Saint-Paul

Ce mercredi 4 décembre 2024 - et alors que la préfecture poursuit la lutte contre les constructions illégales - l'État à procédé à la démolition d'une construction inachevée de 110m2 à Saint-Paul. À vocation d'habitation, cette case était édifiée sans autorisation d'urbanisme en zone agricole au regard du plan local d'urbanisme de la commune (Photo d'illustration - www.imazpress.com)

Cette démolition fait suite à la condamnation du propriétaire par le tribunal judiciaire en date du 9 novembre 2017, ordonnant la remise en état du site dans un délai de six mois.

L’intéressé n’ayant pas fait appel de la décision de justice, "ni exécuté la mesure dans les délais impartis, la construction litigieuse étant inoccupée, les travaux de démolition et de remise en état des lieux ont été exécutés", indique la préfecture.

Les frais induits par cette démolition d’office initiée par l’État seront recouvrés auprès du propriétaire.

- Des constructions illégales en augmentation à La Réunion -

À La Réunion, ces constructions illégales sont en augmentation, précise la préfecture.

Une centaine de décisions de justice font actuellement l’objet d’astreintes établies par les services de l’État.

Ces jugements donneront lieu à des opérations de démolition d’office, dès lors que les procédures auront été menées à leur terme, sans qu’une démolition volontaire n’ait été engagée.

- L'État mobilisé contre les constructions illégales -

Cette opération de démolition s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation partenariale portée par l’État, en lien avec les collectivités et les parquets, contre les constructions illégales à La Réunion.

En associant leurs compétences respectives, l’ensemble de ces acteurs veillent à l'application du Code de l’urbanisme et des documents d’urbanisme en vigueur, ainsi qu’à l’efficacité des procédures administratives et judiciaires.

Les infractions aux règles d’urbanisme sont traitées le plus en amont possible, notamment par la prise d’arrêtés interruptifs de travaux et le recouvrement des astreintes prononcées par le juge pénal.

